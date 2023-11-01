Merkez Bankasından ‘Sıkılaşmaya devam’ sinyali! Türk Lirası payını artıracak

KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a, 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı da yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

Piyasada oluşan TL likidite fazlasının sistemden çekilmesi ve TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL cinsinden tesis edilmek üzere tüm vadelerde döviz mevduata yüzde 4 ilave zorunlu karşılık uygulanmasına karar verildi. TCMB, zorunlu karşılık düzenlemesiyle parasal sıkılaşma sürecini destekleyerek TL likidite fazlasını zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekmeye devam ederken, TL mevduatın bankacılık sistemindeki payını artırmayı teşvik ediyor. Yurt dışından sağlanan yatırımların teşvik edilmesi amacıyla zorunlu karşılık istisnası 2024 yılı sonuna uzatıldı.