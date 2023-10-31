Tureks Turunç Madencilik halka arz tarihi! Tureks Turunç Madencilik kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın bu hafta yayımladığı bültene göre Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor. İşte Tureks Turunç halka arz tarihleri ve tüm merak edilenler...

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama tarihleri belli oldu! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu hafta yalnızca bir şirketin halka arzına onay verdi. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş., bu hafta talep toplama yoluyla halka arz olacak. Şirketin payları MARBL kodu ile 2 - 3 Kasım tarihleri arasında Borsa İstanbul'da satış yöntemiyle halka arz olacak. Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL'ye çıkaracak.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Tureks Turunç Madencilik halk arzın katılım endeksine uygun olarak işlem görüp görmeyeceği faiz hassasiyeti olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şirket katılım endeksine uygun olarak (helal) işlem görecek.