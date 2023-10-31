2.000.000 TL + 180 ay (15 yıl) vade fırsatı geliyor! 2 yıl ertelemeli; 1.20 faizli konut kredisi taksit tablosu şekillendi! 2+1 3+1 daireler...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilmesi beklenen İlk Evim kampanyası ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Söz konusu kredi için beklenti ise 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde.
Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.
Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.
Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.
1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?
1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.
Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.
KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.
Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.
VADE NE KADAR OLACAK?
Daha önce hayata geçirilen kampanyalara baıkldığında kredi vade süresinin uzatılması bekleniyor. Düşük faizli ev kampanyası ile ilk evini alacaklara 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.
İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?
İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.
ÖRNEK HESAPLAMA
Kredi türü: Konut kredisi
Kredi tutarı: 2.000.000 TL
Kredi vadesi: 180 ay
Faiz oranı: 1.20
2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:
Aylık Taksit: 27.174,45 TL
Faiz Oranı: %1,20
Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL