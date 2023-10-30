Yeni halka arz var mı? 31 EKİM-3 KASIM BORSA HALKA ARZ TAKVİMİ! Şirketlerden peş peşe duyuru geldi

Yatırımcılar, halka arz olacak şirketlerin SPK onayı alması ve belirlenen tarihlerde talep toplama işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi önemli aşamaları yakından takip ediyorlar. İşte halka arz tavimi ve tüm merak edilenler...
Yatırımcılar, halka arz olacak şirketlerin SPK onayı alması ve belirlenen tarihlerde talep toplama işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi önemli aşamaları yakından takip ediyorlar. İşte halka arz tavimi ve tüm merak edilenler...
BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER!
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş şirketinin 2-3 Kasım 2023 tarihinde halka arz olması bekleniyor.
HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
ALKLC (Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.)
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Başvuru Sürecinde - Cem Zeytin A.Ş.
Başvuru Sürecinde - Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Başvuru Sürecinde - Koray Holding A.Ş.
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
İşte belirtmediğiniz birkaç şirket.
Kuzey Boru A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
OBAMI
SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.