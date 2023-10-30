Yeni halka arz var mı? 31 EKİM-3 KASIM BORSA HALKA ARZ TAKVİMİ! Şirketlerden peş peşe duyuru geldi

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. Artemis Halı A.Ş. Başvuru Sürecinde - Cem Zeytin A.Ş. Başvuru Sürecinde - Çates Elektrik Üretim A.Ş. Başvuru Sürecinde - Koray Holding A.Ş. Çates Elektrik Üretim A.Ş. Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

İşte belirtmediğiniz birkaç şirket.

Kuzey Boru A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.