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Emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman verilecek, bu ay yatacak mı? İşte, 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler...

Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonucunda verilecek olan 5 bin TL ikramiye için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik verilecek olan 5 bin TL ikramiye ödemesinin tarihini açıkladı. Bakan Işıkhan, ödemelerin Kasım ayının 15'ine yakın bir tarihte yapılacağını belirtti. Emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıkladığı bir karar sonucunda gündeme gelmişti. Bu ödeme, çalışmayan emeklilere destek olmayı amaçlayan bir adım olarak atıldı. Peki, Emekliye 5000 TL ne zaman verilecek, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi bu ay yatacak mı? 5 bin TL SSK Bağkur emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? Baka duyurdu! İşte emekli ikramiyesinde son durum

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 12:15 Güncelleme 30 Ekim 2023, 12:15
Emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman verilecek, bu ay yatacak mı? İşte, 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler...

Emekli vatandaşlarımıza yönelik 5 bin TL ek ikramiye ödemesi hakkında güncel bilgilere ulaşmak için buradayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında duyurduğu bu ek ikramiye ödemesi, emekli vatandaşlar arasında büyük bir beklenti yaratmıştır. İşte 5 bin TL ek ikramiye ödemesine dair bilinmesi gerekenler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emekli olan ancak halen çalışmaya devam eden emekli vatandaşlara yönelik 5 bin TL ek ikramiye ödemesinin yapılacağını duyurdu.

5 Bin TL İkramiye Ne Zaman Verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 bin TL ikramiye ödemeleri Kasım ayının ilk yarısına yakın bir tarihte yapılacak. Yani emekliler, Kasım ayının ilk döneminde bu ödemeyi hesaplarında görecekler.

Kimler Yararlanabilecek?

5 bin TL ikramiye ödemesinden sadece çalışmayan emekliler yararlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler bu ödemeden faydalanamayacaklar. Ancak erken emeklilik (EYT) başvurusu yapmış ve henüz aylığı bağlanmamış kişiler bu destekten yararlanabilecekler. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak.

Ödeme Tarihi ve Süreci

5 bin TL ek ikramiye ödemesi için gerekli düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiştir. Bu nedenle ödeme süreci resmi olarak başlamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önergenin TBMM'ye sunulduğunu ve ödemelerin Kasım ayının 15'ine yakın bir tarihte yapılacağını açıklamıştır. Bu tarihlerde emekliler, hesaplarına 5 bin TL ek ikramiye ödemesini görebileceklerdir.

Emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilmiş olan bir önerge doğrultusunda gerçekleşecek. Bu düzenleme sayesinde emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılması kararlaştırıldı ve resmi süreçler başlatıldı. Emekliler, bu destek sayesinde maddi olarak rahatlayacaklar.

Emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi için geri sayım devam ederken, çalışmayan emeklilerin Kasım ayının ilk döneminde bu ödemeyi alacakları açıklandı. Bu ödeme, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bir adım olarak kabul ediliyor.

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