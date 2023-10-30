Emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman verilecek, bu ay yatacak mı? İşte, 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler...

Emekli vatandaşlarımıza yönelik 5 bin TL ek ikramiye ödemesi hakkında güncel bilgilere ulaşmak için buradayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında duyurduğu bu ek ikramiye ödemesi, emekli vatandaşlar arasında büyük bir beklenti yaratmıştır. İşte 5 bin TL ek ikramiye ödemesine dair bilinmesi gerekenler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emekli olan ancak halen çalışmaya devam eden emekli vatandaşlara yönelik 5 bin TL ek ikramiye ödemesinin yapılacağını duyurdu.