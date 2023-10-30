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Emekliye 17-28 Kasım arasında 3'ü 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için...

Türkiye'de milyonlarca emekli, Kasım ayını sabırsızlıkla bekliyor. Düzenli maaşın yanı sıra ek ödemeler hesaplara geçecek. Emekliler, kasım ayında emekli maaşı, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve banka promosyonları ile toplamda üç farklı ödeme imkanına sahip olacaklar. İşte ödemelere dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 16:41 Güncelleme 30 Ekim 2023, 16:43
Emekliye 17-28 Kasım arasında 3’ü 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için...

Türkiye'de emekliler için kasım ayı, heyecanla beklenen ödemelerin yapılacağı bir ay haline geliyor. Bu yıl, Cumhuriyet Bayramı'na özel verilecek 5 bin TL tutarındaki ikramiye, emeklilere ek bir gelir sağlayacak. İşte emeklilerin kasım ayında alacakları ödemeler ve ödeme tarihleri...

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi:

Cumhuriyet Bayramı'na özel verilecek 5 bin TL tutarındaki ikramiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarla duyuruldu. Bu ödeme, emekliler için güzel bir sürpriz olacak. Emekliler, kasım ayının ilk yarısında bu ikramiyeyi hesaplarına alacaklar. Resmi duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Banka Promosyonları:

Emekliler için üçüncü bir gelir imkanı da bankaların promosyon kampanyalarından kaynaklanıyor. Ekim ayında 12 bin 500 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri, kasım ayında da devam edecek gibi görünüyor. Bankalar henüz resmi bir açıklama yapmasa da, emeklilerin kasım ayı promosyon kampanyalarından yararlanmaları bekleniyor. Bu durum, emeklilere ek bir gelir kapısı açma potansiyeli taşıyor.

Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

Ayrıca, emeklilerin her ayın belirli günlerinde alacakları maaşlar da tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:

4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.

Emekliler, kasım ayında emekli maaşı, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve banka promosyonları ile toplamda üç farklı ödeme imkanına sahip olacaklar. Bu ödemeler, emeklilerin maddi olarak rahatlamasına katkı sağlayacak ve bayram coşkusunu artıracak.

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