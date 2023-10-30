Emekliye 17-28 Kasım arasında 3’ü 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için...

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi: Cumhuriyet Bayramı'na özel verilecek 5 bin TL tutarındaki ikramiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarla duyuruldu. Bu ödeme, emekliler için güzel bir sürpriz olacak. Emekliler, kasım ayının ilk yarısında bu ikramiyeyi hesaplarına alacaklar. Resmi duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Banka Promosyonları: Emekliler için üçüncü bir gelir imkanı da bankaların promosyon kampanyalarından kaynaklanıyor. Ekim ayında 12 bin 500 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri, kasım ayında da devam edecek gibi görünüyor. Bankalar henüz resmi bir açıklama yapmasa da, emeklilerin kasım ayı promosyon kampanyalarından yararlanmaları bekleniyor. Bu durum, emeklilere ek bir gelir kapısı açma potansiyeli taşıyor.