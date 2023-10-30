2023 Ekim ayının sonuna yaklaşırken, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında merakla beklenen an yaklaşıyor. Her ay olduğu gibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri, milyonlarca insanın maaşları konusunda önemli bir ipucu verecek. Peki, Ekim 2023 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? İşte detaylar...
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023
2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi: Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, buanket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerindesırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.
2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 – 42,99 aralığında, yüzde 56,03 olasılıkla yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 18,77 olasılıkla ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.