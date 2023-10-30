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Dul ve yetim maaşı alanlar 5000 TL ikramiye alacak mı? 5 bin TL ödeme hesaba geçti mi? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımıza yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 5 bin TL ek ikramiye ödemesi büyük bir merak ve beklentiyle takip ediliyor. Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı aşmış, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı ise 23 bin 308 lira olmuştur. Vefat eden sigortalının dul eşi, çocukları ve bazı şartlara göre anne ve babası dul ve yetim aylığından faydalanabilmektedir. Peki, Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye verilecek mi? Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi 2023!

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 12:34 Güncelleme 30 Ekim 2023, 13:07
Dul ve yetim maaşı alanlar 5000 TL ikramiye alacak mı? 5 bin TL ödeme hesaba geçti mi? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

5 bin TL ek ikramiye ödemesinden dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanabilecektir. Bu kapsamda, dul ve yetim aylığı alan kişiler, belirli oranlarda ödemeden faydalanabileceklerdir. Ödemeler, dul olup çocuğu olmayanlar için yüzde 75, dul olup çocuğu olanlar için yüzde 50, ve yetimler için yüzde 25 oranında yapılması olsasıdır.

Dul Ve Yetim Maaşı Alanlar 5000 TL İkramiye Alacak Mı?

Buna göre, dul olup çocuğu olmayanlar 3750 TL, dul olup çocuğu olanlar 2500 TL, ve yetimler 1250 TL ödeme alması bekleniyor.

Ödeme Tarihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuruya göre, emeklilere yönelik 5 bin TL ek ikramiye ödemeleri Kasım ayının ilk yarısında yapılacaktır. Bu tarihlerde ödemeler, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın hesaplarına geçmesi planlanıyor.

Dul ve Yetim Maaşı Ne Kadar?

Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından artmıştır. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı aşmış, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı ise 23 bin 308 lira olmuştur. Vefat eden sigortalının dul eşi, çocukları ve bazı şartlara göre anne ve babası dul ve yetim aylığından faydalanabilirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin TL ek ikramiye ödemesi, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir destek olarak planlanmıştır. Bu ödeme, maddi olarak zorlu bir dönemde olan dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kasım ayının ilk yarısında yapılacak olan ödemelerle birlikte, bu kesimdeki vatandaşlarımızın yaşam standartlarının iyileşmesi hedeflenir.

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