Dul ve yetim maaşı alanlar 5000 TL ikramiye alacak mı? 5 bin TL ödeme hesaba geçti mi? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

5 bin TL ek ikramiye ödemesinden dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanabilecektir. Bu kapsamda, dul ve yetim aylığı alan kişiler, belirli oranlarda ödemeden faydalanabileceklerdir. Ödemeler, dul olup çocuğu olmayanlar için yüzde 75, dul olup çocuğu olanlar için yüzde 50, ve yetimler için yüzde 25 oranında yapılması olsasıdır.

Dul Ve Yetim Maaşı Alanlar 5000 TL İkramiye Alacak Mı? Buna göre, dul olup çocuğu olmayanlar 3750 TL, dul olup çocuğu olanlar 2500 TL, ve yetimler 1250 TL ödeme alması bekleniyor. Ödeme Tarihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuruya göre, emeklilere yönelik 5 bin TL ek ikramiye ödemeleri Kasım ayının ilk yarısında yapılacaktır. Bu tarihlerde ödemeler, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın hesaplarına geçmesi planlanıyor.