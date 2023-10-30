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Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Kasım ayı uyarısı geldi! O tarihe kadar biraz bekleyelim! İşte 22 ayar bilezik gram fiyatı! Küçük altın kaç TL?

Yıl sonuna yaklaşırken, yatırımcılar tarafından merakla beklenen Kasım ayına ilişkin önemli değerlendirmeler geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor ve Kasım ayına dair önemli ipuçları veriyor. İşte Memiş'in Kasım ayına ilişkin yatırım tavsiyeleri:

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 15:05 Güncelleme 30 Ekim 2023, 15:05
Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Kasım ayı uyarısı geldi! O tarihe kadar biraz bekleyelim! İşte 22 ayar bilezik gram fiyatı! Küçük altın kaç TL?

İslam Memiş, Kasım ayının yatırım açısından kritik bir dönem olduğunu belirtiyor. Borsa İstanbul'un 7611 puan seviyesinde olduğunu ve yüzde 0.63'lük bir değer kaybı yaşandığını ifade ediyor. Ekim ayında beklentilerin gerçekleştiğini ve 7500 puanın altına sarkmadan kademeli alım yapmayı planladığını söylüyor. Ayrıca yatırım yaparken riskleri azaltmak için en az 3 farklı hisse senedine yatırım yapmayı öneriyor.

Kasım ayının para kazanılacak bir ay olmadığını vurguluyor ve yatırımcılara temkinli olmalarını tavsiye ediyor. Yatırımlarınızı koruma dönemi olarak değerlendirmenizi öneriyor ve en az 6 ay beklemeniz gerektiğini belirtiyor.

Altın ve Döviz

Altın konusunda İslam Memiş, altının hala ucuz olmadığını ve yatırımcılara alım yapmadan önce beklemelerini tavsiye ediyor. Ons altının 1982 dolar seviyesinde olduğunu ve 2000 dolar hedefine ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak altın fiyatlarının düzelmesini beklemenin daha mantıklı olduğunu söylüyor. Dolar kuruyla ilgili olarak ise doların 27'lerde olması gerektiğini ifade ediyor. Ancak doların beklenen seviyede olmadığını ve 29.70 seviyesinin beklendiğini söylüyor. Döviz alımı yapmayı düşünüyorsanız euro'nun daha avantajlı olduğunu belirtiyor.

İslam Memiş, Kasım ayının volatil bir dönem olacağını ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Altın ve döviz konusunda beklemeyi ve temkinli olmayı öneriyor. Yatırımlarınızı koruma odaklı yapmanızın önemli olduğunu ve kısa vadeli hareketlerden kaçınılması gerektiğini söylüyor. Yatırım yaparken riskleri iyi yönetmek ve uzun vadeli düşünmek gerektiğini hatırlatıyor.

30 Ekim 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında yaşanan güncel değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Gram Altın:

    • Alış Fiyatı: 1.830,66 TL
    • Satış Fiyatı: 1.854,43 TL

  • Çeyrek Altın:

    • Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 2.989 TL
    • Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 3.028 TL
    • Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 2.980 TL
    • Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 3.019 TL

  • Yarım Altın:

    • Yeni Yarım Alış Fiyatı: 5.998 TL
    • Yeni Yarım Satış Fiyatı: 6.057 TL
    • Eski Yarım Alış Fiyatı: 5.959 TL
    • Eski Yarım Satış Fiyatı: 6.039 TL

  • Tam Altın:

    • Yeni Tam Alış Fiyatı: 11.955 TL
    • Yeni Tam Satış Fiyatı: 12.066 TL
    • Eski Tam Alış Fiyatı: 11.919 TL
    • Eski Tam Satış Fiyatı: 12.042 TL

  • Ata Altın:

    • Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 12.252 TL
    • Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 12.375 TL
    • Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 12.251 TL
    • Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 12.374 TL

  • Ata Beşli Altın:

    • Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 61.158 TL
    • Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 61.818 TL
    • Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 61.063 TL
    • Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 61.728 TL

  • Gremse Altın:

    • Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 29.705 TL
    • Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 30.101 TL
    • Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 29.704 TL
    • Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 30.009 TL

Lütfen bu fiyatların güncel olduğundan emin olmak için yerel bir altın ticaret platformunu veya bankayı kontrol edin, çünkü altın fiyatları sürekli olarak dalgalanabilir ve değişebilir.

Not: Bu yazı, İslam Memiş'in değerlendirmelerini içermektedir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce uzman görüşlerini ve piyasa koşullarını dikkate almanız önemlidir.

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