Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Kasım ayı uyarısı geldi! O tarihe kadar biraz bekleyelim! İşte 22 ayar bilezik gram fiyatı! Küçük altın kaç TL?

İslam Memiş , Kasım ayı nın volatil bir dönem olacağını ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Altın ve döviz konusunda beklemeyi ve temkinli olmayı öneriyor. Yatırımlarınızı koruma odaklı yapmanızın önemli olduğunu ve kısa vadeli hareketlerden kaçınılması gerektiğini söylüyor. Yatırım yaparken riskleri iyi yönetmek ve uzun vadeli düşünmek gerektiğini hatırlatıyor.

Ata Altın : Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 12.252 TL Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 12.375 TL Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 12.251 TL Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 12.374 TL

Ata Beşli Altın : Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 61.158 TL Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 61.818 TL Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 61.063 TL Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 61.728 TL

Gremse Altın : Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 29.705 TL Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 30.101 TL Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 29.704 TL Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 30.009 TL



Lütfen bu fiyatların güncel olduğundan emin olmak için yerel bir altın ticaret platformunu veya bankayı kontrol edin, çünkü altın fiyatları sürekli olarak dalgalanabilir ve değişebilir.

Not: Bu yazı, İslam Memiş'in değerlendirmelerini içermektedir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce uzman görüşlerini ve piyasa koşullarını dikkate almanız önemlidir.