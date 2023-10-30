37. Bölüm 2. Fragman: Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’nın planı ortaya çıktı! Fatih’in ipliğini pazara çıkarmıştı! Bu kez gizlice...

Kızılcık Şerbeti 'nin 37. bölümü merakla bekleniyor. Yeni bölümde neler olacağı konusunda tahminler ortaya çıktı. Özellikle Doğa ve Fatih detayı şoke etti. Gerçek hikayeden uyarlanan dizi her bölümüyle heyecanla izleniyor. İşte 37. Bölüm fragmanı ve tahminler...

DOĞA'NIN GİZLİ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Ancak izleyicilerin tahminlerine göre Doğa herkesten gizli bir plan içerisinde. Sık sık Fatih ve ailesinin nikah konusunu geçiştiren Doğa'nın gizlice bir avukat tutacağı ve kızını da alıp evden gideceği iddia ediliyor.