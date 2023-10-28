Hangi markalar hangi ülkeye ait? Milka, Orkid, Jacobs, Gliss, Hummel, Lumberjack israil malı mı, sahipleri kim? Kalem kalem İsrail ürünleri...

JACOBS HANGİ ÜLKENİN MALI?
Jacobs, Almanya'da 1895'e kadar Johann Jacobs tarafından ve sonra Avrupa'da Jacobs Douwe Egberts (JDE) tarafından pazarlanan bir kahve markasıdır. Şirket Monarch, Millicano, Velour, Gold markaları ile kahve çekirdeği, öğütülmüş kahve, kurutulmuş hazır kahve, kahve makineleri için kahve kapsülleri üretiyor.
GLİSS HANGİ ÜLKENİN MARKASI?
Gliss, Henkel'in sahibi olduğu Schwarzkopf bünyesindeki saç bakımı ürünleri markasıdır. H
Henkel, Almanya merkezli bir şirkettir ve Türkiye'de Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. olarak faaliyet göstermektedir.
HUMMEL HANGİ ÜLKENİN MALI?
Hummel, Danimarka merkezli spor giyim firmasıdır. 1923 yılında Messmer ailesi tarafından Almanya'nın Hamburg şehrinde kurulmuştur. Futbol, Basketbol, Hentbol, Ragbi, Avustralya Futbolu, Shinty ve Voleybol formaları, Futbol ve Hentbol ayakkabıları üretmektedir.
LUMBERJACK HANGİ ÜLKENİN MALI?
1945 yılında İtalya'da kurulan Lumberjack, 2012 yılında FLO Mağazacılık tarafından satın alındı.