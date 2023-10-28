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Hangi markalar hangi ülkeye ait? Milka, Orkid, Jacobs, Gliss, Hummel, Lumberjack israil malı mı, sahipleri kim? Kalem kalem İsrail ürünleri...

Dünya genelinde birçok ülke ve sivil toplum örgütü, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tepkilerini göstermek amacıyla çeşitli eylemler gerçekleştiriyor. Özellikle satılan İsrail markalı ürünler boykot ediliyor. Peki, Milka, Orkid, Jacobs, Gliss, Hummel, Lumberjack İsrail malı mı, sahipleri kim? Hangi markalar hangi ülkeye ait? Kalem kalem İsrail ürünleri...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 10:14 Güncelleme 28 Ekim 2023, 10:14
Hangi markalar hangi ülkeye ait? Milka, Orkid, Jacobs, Gliss, Hummel, Lumberjack israil malı mı, sahipleri kim? Kalem kalem İsrail ürünleri...

Türkiye'de vatandaşlar, Filistin'e yönelik saldırıların ardından marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot etmeye karar verdi. Bu kapsamda hangi markanın hangi ülkeye ait olduğu merak edilerek araştırılıyor. Peki, Milka, Orkid, Jacobs, Gliss, Hummel, Lumberjack israil malı mı, sahipleri kim? İşte Türkiye'deki bazı İsrail markalı ürünler...

MİLKA HANGİ ÜLKENİN MALI?

Milka, Kraft Foods şirketine bağlı olup dünyada en çok satan sütlü çikolataların üreticisidir. 1901 yılında Neuchâtel, İsviçre'de çikolata üreticisi Philippe Suchard tarafından üretimine başlanmıştır. 1990-2012 yılları arasında Kraft Foods Inc., 2012 yılından şimdiye kadar Mondelez International markasıdır.

ORKİD İSRAİL MALI MI?

Tür: Hijyen, kadın hijyeni

Sahibi: Procter & Gamble

Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri

Çıkış: 1983

JACOBS HANGİ ÜLKENİN MALI?

Jacobs, Almanya'da 1895'e kadar Johann Jacobs tarafından ve sonra Avrupa'da Jacobs Douwe Egberts (JDE) tarafından pazarlanan bir kahve markasıdır. Şirket Monarch, Millicano, Velour, Gold markaları ile kahve çekirdeği, öğütülmüş kahve, kurutulmuş hazır kahve, kahve makineleri için kahve kapsülleri üretiyor.

GLİSS HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Gliss, Henkel'in sahibi olduğu Schwarzkopf bünyesindeki saç bakımı ürünleri markasıdır. H

Henkel, Almanya merkezli bir şirkettir ve Türkiye'de Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. olarak faaliyet göstermektedir.

HUMMEL HANGİ ÜLKENİN MALI?

Hummel, Danimarka merkezli spor giyim firmasıdır. 1923 yılında Messmer ailesi tarafından Almanya'nın Hamburg şehrinde kurulmuştur. Futbol, Basketbol, Hentbol, Ragbi, Avustralya Futbolu, Shinty ve Voleybol formaları, Futbol ve Hentbol ayakkabıları üretmektedir.

LUMBERJACK HANGİ ÜLKENİN MALI?

1945 yılında İtalya'da kurulan Lumberjack, 2012 yılında FLO Mağazacılık tarafından satın alındı.

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