Bankada parası olanlara gün doğdu! 10 banka güncelledi: 32 günlük vadeli mevduat faizi için 2023 yılının en yüksek getirisi

CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük vadeli bir hesap olup anapara ve faizin değerlendirilmesini sağlar. Hesap işletim ücreti yoktur ve TL para transferleri CEPTETEB müşterilerine ücretsizdir.

Anadolubank, Renkli Hesap ile dijitale özel avantajlı faiz oranları sunuyor. Ayrıca vadem bozma endişesi olmadan birikimlerinizi dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.

ING Bank, e-Turuncu Hesap ile 90 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanma imkanı sunar. Bu günlük kazandıran vadeli hesap, 2 milyon TL'ye kadar geçerli faiz oranları sunar.

Fibabanka, gecelik mevduatlara yüksek faiz oranı sağlar. Kiraz Hesap ile hoş geldin faizi süresi 90 gündür ve sınırsız ücretsiz EFT/havale işlemleri yapabilirsiniz.

DenizBank, E-Mevduat ile yüksek faiz oranları sunar. Bu hesap ile tasarruf sahipleri günlük kazanç elde edebilirler.

Aktif Bank, N Kolay Bono ile yüksek "Hoş Buldum" faizi sunar. Masrafsız EFT/FAST/Havale ve Türkiye'deki tüm bankaların ATM'lerinden ücretsiz para çekme avantajı da bulunur.

Hangi Bankayı Seçmeli?

Faiz Oranları: İlk olarak, faiz oranlarına dikkat etmelisiniz. Faiz oranları, mevduatınızın ne kadar getiri sağlayacağını belirleyen önemli bir faktördür. Yüksek faiz oranları, daha fazla kazanç anlamına gelir. Bu nedenle, yıllık faiz oranlarına göz atarak en yüksek getiriyi sunan bankayı seçmek mantıklı olacaktır.

Vade Süresi: Hangi bankayı seçeceğinizi belirlerken vade süresini de göz önünde bulundurmalısınız. Bazı mevduat hesapları kısa vadeliyken, diğerleri uzun vadeli olabilir. Mevduatınızı ne kadar süreyle bağlamak istediğinizi düşünerek, vade süresini seçmelisiniz.