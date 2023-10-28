Organik arı yetiştiricilerine kovan başına 30 lira destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ'e göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 22 Aralık günü mesai saati bitimine kadar ilgili belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı oldukları Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak.





Kayıtlı oldukları il ve ilçe dışında yer alanlar, bulundukları il ve ilçe müdürlüklerine de müracaatta bulunabilecek. Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin, kovan tespitlerini en geç 29 Aralık tarihine kadar yaptırması gerekiyor. Destekleme ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 30 lira destek ödemesi yapılacak. Tebliğ, 2 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girerken, 12 Kasım 2022 tarihli aynı başlıklı tebliğ yürürlükten kaldırıldı.



52 ÜLKEYE TÜRK BALI

Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 9 ayında ABD, İsrail ve Almanya başta olmak üzere 52 ülkede tercih edildi. Bal üretiminde Çin'den sonra ikinci, ihracatında ise 12. sırada yer alan Türkiye, Ocak-Eylül döneminde 7 bin 137 ton bal ihraç, 23 milyon 393 bin 402 dolar kazanç sağlandı.