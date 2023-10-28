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Arıcılara kovan başına 30 TL! Başvurunun o tarihe kadar kovan tespitlerinin yaptırılması gerekiyor...

Organik arıcılık yapanlara kovan başına 30 lira destek verilecek. Başvurunun 22 Aralık’a, kovan tespitlerinin 29 Aralık’a kadar yaptırılması gerekiyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ekim 2023 Güncelleme 28 Ekim 2023, 06:58
Arıcılara kovan başına 30 TL! Başvurunun o tarihe kadar kovan tespitlerinin yaptırılması gerekiyor...

Organik arı yetiştiricilerine kovan başına 30 lira destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ'e göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 22 Aralık günü mesai saati bitimine kadar ilgili belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı oldukları Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak.



Kayıtlı oldukları il ve ilçe dışında yer alanlar, bulundukları il ve ilçe müdürlüklerine de müracaatta bulunabilecek. Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin, kovan tespitlerini en geç 29 Aralık tarihine kadar yaptırması gerekiyor. Destekleme ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 30 lira destek ödemesi yapılacak. Tebliğ, 2 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girerken, 12 Kasım 2022 tarihli aynı başlıklı tebliğ yürürlükten kaldırıldı.


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