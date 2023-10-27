VERA Konsept ne zaman işlem görecek? Vera GYO işlem tarihi! Vera konsept GYO (VRGYO) kaç lot verdi?

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde halka arz oldu. Vera GYO ( VRGYO ) halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar ''VERA Konsept ne zaman işlem görecek? Vera konsept GYO (VRGYO) kaç lot verdi?'' sorularına yanıt arıyor. İşte son durum...

VERA KOSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Talep toplama aşamasında paylar 15,78 TL'den satışa sunulurken halka arz edilen 55 milyon TL nominal değerli paylarının tamamının dağıtımı gerçekleşti. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzına ilişkin KAP'a yapılan açıklamada yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 7,8 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,9 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 4 katı talep toplandığı bilgisi verildi.