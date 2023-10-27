Milka, Orkid, Jacobs, Gliss, Hummel, Lumberjack israil malı mı, sahipleri kim? Hangi markalar hangi ülkeye ait? Kalem kalem İsrail ürünleri...

JACOBS HANGİ ÜLKENİN MALI?

Jacobs, Almanya'da 1895'e kadar Johann Jacobs tarafından ve sonra Avrupa'da Jacobs Douwe Egberts (JDE) tarafından pazarlanan bir kahve markasıdır. Şirket Monarch, Millicano, Velour, Gold markaları ile kahve çekirdeği, öğütülmüş kahve, kurutulmuş hazır kahve, kahve makineleri için kahve kapsülleri üretiyor.

GLİSS HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Gliss, Henkel'in sahibi olduğu Schwarzkopf bünyesindeki saç bakımı ürünleri markasıdır. H

Henkel, Almanya merkezli bir şirkettir ve Türkiye'de Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. olarak faaliyet göstermektedir.