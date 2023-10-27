Gram altın fiyatının 2500 TL’ye çıkacağı tarihi açıkladı! Kısa vadede olacakları belirtti! Peki 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı ne kadar?

Gram Altın: Farklı Bir Bakış Açısı
Gram altın, fiziki altın yatırımları açısından farklı bir görünüme sahip. İslam Memiş, gram altın için şunları söyledi: "Gram altın, fiziki taraftan değerlendirildiğinde 1.850 TL seviyelerine geriledi. Ancak yıl sonuna doğru 2.000 TL'ye doğru bir yükseliş gözlemleyebiliriz. 2024 yılında ise gram altın fiyatlarında 2.500 TL'yi görmemiz muhtemel."
Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
Alış Fiyatı: 1.829,66 TL
Satış Fiyatı: 1.857,43 TL
Çeyrek Altın Fiyatları
Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 2,988 TL
Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 3.032 TL
Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 2.978 TL
Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 3.023 TL
Yarım Altın Fiyatları
Yeni Yarım Alış Fiyatı: 5,994 TL
Yeni Yarım Satış Fiyatı: 6.064 TL
Eski Yarım Alış Fiyatı: 5.985 TL
Eski Yarım Satış Fiyatı: 6.055 TL
Tam Altın Fiyatları
Yeni Tam Alış Fiyatı: 11.951 TL
Yeni Tam Satış Fiyatı: 12.080 TL
Eski Tam Alış Fiyatı: 12.226 TL
Eski Tam Satış Fiyatı: 12.396 TL
Ata Altın Fiyatları
Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 12.224 TL
Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 12.346 TL
Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 12.209 TL
Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 12.389 TL
Ata Beşli Altın Fiyatları
Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 61.140 TL
Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 61.893 TL
Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 61.047 TL
Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 61.798 TL
Gremse Altın Fiyatları
Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 29.693 TL
Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 30.137 TL
Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 29.694 TL
Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 30.044 TL
Canlı Altın Fiyatları
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