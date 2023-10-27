Gram altın fiyatının 2500 TL’ye çıkacağı tarihi açıkladı! Kısa vadede olacakları belirtti! Peki 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı ne kadar?

Ons altının hedefi 1.987 dolar olarak belirlenmişti. Ancak bu seviye geçici olarak aşılamadı ve hatta aşılması durumunda bile kalıcı olamayarak geri çekilmeler yaşandı. Şu anda ons altın fiyatının tekrar 1.986 dolara yükseldiği görülüyor. Ons altın, bu seviyeyi bir kez daha aşmayı deneyecek gibi görünüyor. Eğer bu seviye aşılırsa, ons altın için 2.000 doların üstü tekrar gündeme gelebilir.

Altın Fiyatları: Uzman Değerlendirmesi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: "Altın fiyatlarında bir yükseliş trendi görüyoruz. Ancak zaman zaman geri çekilmeler yaşanabilir. Merkez bankalarının büyük miktarda altın alımı yaptığını biliyoruz. Bu nedenle fiyatların çok hızlı yükselmesine izin verilmeyebilir. Altın yatırımı yapanlar, bu dönemde panik yapmak yerine sakin kalmalıdır. Sabırlı olanlar zarar etme olasılığını azaltır.