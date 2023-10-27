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Gram altın fiyatının 2500 TL'ye çıkacağı tarihi açıkladı! Kısa vadede olacakları belirtti! Peki 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı ne kadar?

Altın piyasası, son dönemde dünya genelindeki savaş ve çatışma haberleriyle sallanmaya devam ediyor. Kaos ortamlarının güvenli limanı olarak bilinen altın, yatırımcılar için hala çekici bir seçenek olarak görünüyor. Ons altın fiyatları, rekor seviyelere doğru yükselirken, arada bir kar satışlarına maruz kalarak dalgalanmalar yaşanıyor. Ancak kısa süreli gerilemelerin ardından ons altın, tekrar yükselişe geçiyor.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 15:24 Güncelleme 27 Ekim 2023, 15:24
Gram altın fiyatının 2500 TL’ye çıkacağı tarihi açıkladı! Kısa vadede olacakları belirtti! Peki 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı ne kadar?

Ons altının hedefi 1.987 dolar olarak belirlenmişti. Ancak bu seviye geçici olarak aşılamadı ve hatta aşılması durumunda bile kalıcı olamayarak geri çekilmeler yaşandı. Şu anda ons altın fiyatının tekrar 1.986 dolara yükseldiği görülüyor. Ons altın, bu seviyeyi bir kez daha aşmayı deneyecek gibi görünüyor. Eğer bu seviye aşılırsa, ons altın için 2.000 doların üstü tekrar gündeme gelebilir.

Altın Fiyatları: Uzman Değerlendirmesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: "Altın fiyatlarında bir yükseliş trendi görüyoruz. Ancak zaman zaman geri çekilmeler yaşanabilir. Merkez bankalarının büyük miktarda altın alımı yaptığını biliyoruz. Bu nedenle fiyatların çok hızlı yükselmesine izin verilmeyebilir. Altın yatırımı yapanlar, bu dönemde panik yapmak yerine sakin kalmalıdır. Sabırlı olanlar zarar etme olasılığını azaltır.

Ons altın, 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa ve kalıcı olursa, rekor fiyatlar görebiliriz. Ancak unutmayalım ki olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve fiyatların seyri tahmin edilemez. Bir ay önce kimse böyle yüksek fiyatları düşünmüyordu. Ons altın, bu yıl sonuna kadar rekor seviyelere ulaşabilir."

Gram Altın: Farklı Bir Bakış Açısı

Gram altın, fiziki altın yatırımları açısından farklı bir görünüme sahip. İslam Memiş, gram altın için şunları söyledi: "Gram altın, fiziki taraftan değerlendirildiğinde 1.850 TL seviyelerine geriledi. Ancak yıl sonuna doğru 2.000 TL'ye doğru bir yükseliş gözlemleyebiliriz. 2024 yılında ise gram altın fiyatlarında 2.500 TL'yi görmemiz muhtemel."

Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları

Alış Fiyatı: 1.829,66 TL
Satış Fiyatı: 1.857,43 TL
Çeyrek Altın Fiyatları

Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 2,988 TL
Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 3.032 TL
Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 2.978 TL
Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 3.023 TL

Yarım Altın Fiyatları

Yeni Yarım Alış Fiyatı: 5,994 TL
Yeni Yarım Satış Fiyatı: 6.064 TL
Eski Yarım Alış Fiyatı: 5.985 TL
Eski Yarım Satış Fiyatı: 6.055 TL

Tam Altın Fiyatları

Yeni Tam Alış Fiyatı: 11.951 TL
Yeni Tam Satış Fiyatı: 12.080 TL
Eski Tam Alış Fiyatı: 12.226 TL
Eski Tam Satış Fiyatı: 12.396 TL

Ata Altın Fiyatları

Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 12.224 TL
Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 12.346 TL
Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 12.209 TL
Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 12.389 TL

Ata Beşli Altın Fiyatları

Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 61.140 TL
Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 61.893 TL
Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 61.047 TL
Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 61.798 TL

Gremse Altın Fiyatları

Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 29.693 TL
Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 30.137 TL
Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 29.694 TL
Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 30.044 TL

Canlı Altın Fiyatları

Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

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