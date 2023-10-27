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Ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, hangi tarihte, ne zaman başlayacak? 3'te 1 prim destekli ev hanımlarına emeklilik şartları neler?

Ev hanımlarına emeklilik başvurusu şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ev hanımlarının emeklilik yasasını beklemesiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ev hanımlarının emeklilik hakkını kazanabilmek için hangi kriterlerin geçerli olabileceği henüz net olarak belirlenmemiştir. Ancak Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, çocuk sayısı, engelli çocuğunun varlığı gibi faktörler, emeklilik haklarının belirlenmesinde rol oynayabilir. Peki ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, hangi tarihte, ne zaman başlayacak? İşte, ev hanımlarına emeklilikte son durum haberleri

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 09:50 Güncelleme 27 Ekim 2023, 09:50
Ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, hangi tarihte, ne zaman başlayacak? 3’te 1 prim destekli ev hanımlarına emeklilik şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'nde müjdesini verdiği ev hanımlarına emeklilik şartları, devletin ödemesiyle 3'te 1'lik prim desteği alarak emeklilik hakkı kazanmalarını içeriyor. Ayrıca, öğrencilere teknoloji desteği açıklandıktan sonra, ev hanımlarının emeklilik düzenlemesi konusundaki beklentiler arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "5 yıllık dönem içinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız." sözleriyle konuyu gündeme getirmişti. Peki, ev hanımlarının emeklilik hakkı ne zaman hayata geçecek? İşte, konuya dair detaylar.

Ev Hanımlarına Emeklilik Ne Zaman Gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir televizyon programında gündemi değerlendirdi ve ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Işıkhan, "5 yıllık dönem içerisinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında devletimiz yüzde 25 prim desteği sağlayacak. Bu destek, ev hanımlarının yaşadığı zorlukları azaltabilir ve en azından emeklilik hakkına sahip olmalarını sağlayacak.

Ev hanımlarının bu düzenlemeyi dört gözle beklediğini biliyoruz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zamanlarda bu müjdeyi açıklayacaklar. Biz de çalışmalara başladık. Emeklilik hakkını kazanmak için çocuk sayısı ve engelli çocuk durumu gibi faktörler göz önüne alınabilir." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan ayrıca, tüm kamu görevlilerine yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın bir iyileştirme yapılacağını da belirtti. Bu iyileştirme, emeklilerin, çalışanların ve işverenlerin enflasyonla mücadele ederken ekonomik tahribata uğramamasını amaçlıyor.

Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları

Ev hanımlarının emeklilik için gereken şartlar henüz kesin olarak belirlenmedi. Ancak, Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında yüzde 25 prim desteği sağlanacak ve bu destek ev hanımlarının emeklilik haklarına kavuşmalarına yardımcı olacak. Detaylar netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Ev hanımlarının emeklilik düzenlemesine yönelik beklentileri oldukça yüksektir. Bu düzenleme, ev hanımlarının toplumda daha fazla ekonomik güce sahip olmalarını sağlayabilir ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan tanır. Ayrıca, ev hanımlarının sosyal güvenceye sahip olmaları, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları ve emeklilik dönemlerini daha rahat bir şekilde geçirmelerini sağlayabilir. Ev hanımları, emeklilik düzenlemesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeli ve gerektiğinde danışmanlık almalıdır. Bu sayede, emeklilik haklarından en iyi şekilde faydalanabilirler.

Ev hanımlarının emeklilik hakkı, Türkiye'deki birçok aile için önemli bir konu haline geldi. Bu düzenleme, ev hanımlarının sosyal güvenceye sahip olmalarını ve ekonomik olarak daha bağımsız olmalarını sağlayabilir.

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