Ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, hangi tarihte, ne zaman başlayacak? 3’te 1 prim destekli ev hanımlarına emeklilik şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'nde müjdesini verdiği ev hanımlarına emeklilik şartları, devletin ödemesiyle 3'te 1'lik prim desteği alarak emeklilik hakkı kazanmalarını içeriyor. Ayrıca, öğrencilere teknoloji desteği açıklandıktan sonra, ev hanımlarının emeklilik düzenlemesi konusundaki beklentiler arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , "5 yıllık dönem içinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız." sözleriyle konuyu gündeme getirmişti. Peki, ev hanımlarının emeklilik hakkı ne zaman hayata geçecek? İşte, konuya dair detaylar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , bir televizyon programında gündemi değerlendirdi ve ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Işıkhan, "5 yıllık dönem içerisinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında devletimiz yüzde 25 prim desteği sağlayacak. Bu destek, ev hanımlarının yaşadığı zorlukları azaltabilir ve en azından emeklilik hakkına sahip olmalarını sağlayacak.

Ev hanımlarının bu düzenlemeyi dört gözle beklediğini biliyoruz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zamanlarda bu müjdeyi açıklayacaklar. Biz de çalışmalara başladık. Emeklilik hakkını kazanmak için çocuk sayısı ve engelli çocuk durumu gibi faktörler göz önüne alınabilir." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan ayrıca, tüm kamu görevlilerine yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın bir iyileştirme yapılacağını da belirtti. Bu iyileştirme, emeklilerin, çalışanların ve işverenlerin enflasyonla mücadele ederken ekonomik tahribata uğramamasını amaçlıyor.