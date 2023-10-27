Düşük faizli konut kredisi verilmeye başlandı mı, kimler alabilir? İlk kez ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları nelerdir?

Düşük faizli konut kredisi kampanyası için net bir başlangıç tarihi henüz açıklanmamıştır. Ancak bu tür kampanyalar genellikle belirli dönemlerde ve belirli bir süre için yapılır. Kampanyanın ne zaman başlayacağını ve ne kadar süreceğini takip etmek için bankaların resmi internet sitelerini veya şubelerini ziyaret etmek önemlidir.