150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? Evlilik kredisi başvuru şartları nedir? İşte son durum

Şartlar ve Yaş Sınırı
Evlilik kredisi alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekecektir. Ancak şu an için bu şartlar net olarak açıklanmış değildir. Şartlar, ilerleyen günlerde netlik kazanacak ve başvuru yapacak çiftler tarafından öğrenilecektir.
Yaş sınırı konusu da henüz netlik kazanmış değildir. Ancak evlilik kredisiyle ilgili açıklamalarda, projenin dar bir bölgeyle sınırlı olabileceği ifade edilmiştir. Bu da demek oluyor ki, kredinin sadece belirli bölgelerdeki yeni evlenen çiftlere verilebileceği ihtimali bulunmaktadır. Konuyla ilgili daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.
Aile ve Gençlik Bankası
Evlilik kredisi programının yönetimi için Aile ve Gençlik Bankası kurulması planlanmaktadır. Bu banka, devletin gelirlerinin bir bölümünü alarak bu tür projelere kaynak sağlayacak ve çiftlere faizsiz kredi verilmesini sağlayacaktır. Fonun işleyişi ve daha fazla detay, ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacaktır.