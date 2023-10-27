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150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? Evlilik kredisi başvuru şartları nedir? İşte son durum

Faizsiz evlilik kredisi şartları gündemdeki yerini koruyor. "Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?" sorusu, evlenmeyi planlayan birçok genç tarafından sıkça soruluyor. 150 bin lira tutarındaki evlilik kredisi, en çok beklenen gelişmeler arasında bulunuyor. Seçim döneminde AK Parti'nin vaatleri arasında olan bu kredi hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı açıklamalarda bulundu. Kredi ile ilgili yasa teklifinin TBMM'ye sunulması planlanıyor. Ancak, evlilik kredisi şartları ve yaş sınırı hakkında kesin bilgiler henüz açıklanmadı. Evlilik kredisinin ne zaman verileceği ise merakla bekleniyor. Peki, Evlilik kredisi şartları belli oldu mu, yaş sınırı olacak mı? Evlilik kredisi ne zaman çıkacak?

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 10:16 Güncelleme 27 Ekim 2023, 10:16
150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? Evlilik kredisi başvuru şartları nedir? İşte son durum

Evlilik hayali kuran binlerce genç için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde verdiği vaatler arasında yer alan faizsiz evlilik kredisi artık gerçeğe dönüşmeye çok yakın. Bu krediyle ilgili son gelişmeleri ve şartları sizler için derledik.


Evlilik Kredisi Şartları Neler? Faizsiz Evlilik Kredisi Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak?

Faizsiz evlilik kredisi, genç çiftlere evliliklerine destek olmak amacıyla devlet tarafından verilen bir krediyi ifade eder. Bu krediyle çiftler evliliklerini maddi anlamda daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Üstelik bu kredi, faizsiz olarak sunulacak, böylece çiftler geri ödeme konusunda daha az mali yük altına girecekler.

Kredi Detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan detaylara göre, faizsiz evlilik kredisi 150 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu kredi, evlenmeyi planlayan çiftlere büyük bir maddi destek sağlayacaktır. Kredinin en önemli özelliklerinden biri, geri ödemenin 2 yıl sonra başlamasıdır. Bu da çiftlere evliliklerine rahat bir başlangıç yapma fırsatı sunacaktır.

Evlilik kredisine başvurular, önümüzdeki günlerde e-Devlet üzerinden yapılabilir hale gelecek. Bu da başvuruların daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. Başvuru süreciyle ilgili daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

Şartlar ve Yaş Sınırı

Evlilik kredisi alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekecektir. Ancak şu an için bu şartlar net olarak açıklanmış değildir. Şartlar, ilerleyen günlerde netlik kazanacak ve başvuru yapacak çiftler tarafından öğrenilecektir.

Yaş sınırı konusu da henüz netlik kazanmış değildir. Ancak evlilik kredisiyle ilgili açıklamalarda, projenin dar bir bölgeyle sınırlı olabileceği ifade edilmiştir. Bu da demek oluyor ki, kredinin sadece belirli bölgelerdeki yeni evlenen çiftlere verilebileceği ihtimali bulunmaktadır. Konuyla ilgili daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

Aile ve Gençlik Bankası

Evlilik kredisi programının yönetimi için Aile ve Gençlik Bankası kurulması planlanmaktadır. Bu banka, devletin gelirlerinin bir bölümünü alarak bu tür projelere kaynak sağlayacak ve çiftlere faizsiz kredi verilmesini sağlayacaktır. Fonun işleyişi ve daha fazla detay, ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacaktır.

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