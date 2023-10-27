150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? Evlilik kredisi başvuru şartları nedir? İşte son durum

Evlilik hayali kuran binlerce genç için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde verdiği vaatler arasında yer alan faizsiz evlilik kredisi artık gerçeğe dönüşmeye çok yakın. Bu krediyle ilgili son gelişmeleri ve şartları sizler için derledik.

Faizsiz evlilik kredisi , genç çiftlere evliliklerine destek olmak amacıyla devlet tarafından verilen bir krediyi ifade eder. Bu krediyle çiftler evliliklerini maddi anlamda daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Üstelik bu kredi, faizsiz olarak sunulacak, böylece çiftler geri ödeme konusunda daha az mali yük altına girecekler.

Kredi Detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan detaylara göre, faizsiz evlilik kredisi 150 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu kredi, evlenmeyi planlayan çiftlere büyük bir maddi destek sağlayacaktır. Kredinin en önemli özelliklerinden biri, geri ödemenin 2 yıl sonra başlamasıdır. Bu da çiftlere evliliklerine rahat bir başlangıç yapma fırsatı sunacaktır.

Evlilik kredisine başvurular, önümüzdeki günlerde e-Devlet üzerinden yapılabilir hale gelecek. Bu da başvuruların daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. Başvuru süreciyle ilgili daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.