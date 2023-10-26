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Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 26 Ekim Merkez faizleri artırdı mı, düşürdü mü? Faiz kararı sonrası altın, dolar, euro, borsa son durum!

26 Ekim Merkez faizleri artırdı mı, düşürdü mü? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Soruları oldukça merak ediliyor. Merkez Bankası'nın toplantısı, ekonomistler, yatırımcılar ve finans uzmanları tarafından yakından izlendi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, global ekonomide yaşanan dalgalanmalar, iç piyasalardaki dengeler ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurularak faiz oranlarına dair bir karar alındığı belirtildi. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Merkez Bankası'nın faiz kararını etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. Peki, Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 26 Ekim Merkez faizleri artırdı mı, düşürdü mü? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 14:03 Güncelleme 26 Ekim 2023, 14:03
Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 26 Ekim Merkez faizleri artırdı mı, düşürdü mü? Faiz kararı sonrası altın, dolar, euro, borsa son durum!

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Her ay olduğu gibi bu ay da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz ay gerçekleşen Para Piyasası Kurulu toplantısında, politika faizinde yapılan önemli bir değişiklikle faiz oranı 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a yükseltilmişti. Bu hamle, enflasyonla mücadelede daha sıkı bir para politikasının işaretini vermişti. Peki, Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 26 Ekim Merkez faizleri artırdı mı, düşürdü mü? İşte merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırdı. Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltti.

İslam Memiş gram altın için çok net rakam verdi! 2.500 lira seviyesi... Merkez Bankası faiz kararı sonrası hızlı yükseliş!
İslam Memiş gram altın için çok net rakam verdi! 2.500 lira seviyesi... Merkez Bankası faiz kararı sonrası hızlı yükseliş!

MERKEZ BANKASI'NIN SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yapılan açıklamada, Eylül ayı politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

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