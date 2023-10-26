Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 26 Ekim Merkez faizleri artırdı mı, düşürdü mü? Faiz kararı sonrası altın, dolar, euro, borsa son durum!

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Her ay olduğu gibi bu ay da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz ay gerçekleşen Para Piyasası Kurulu toplantısında, politika faizinde yapılan önemli bir değişiklikle faiz oranı 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a yükseltilmişti. Bu hamle, enflasyonla mücadelede daha sıkı bir para politikasının işaretini vermişti. Peki, Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 26 Ekim Merkez faizleri artırdı mı, düşürdü mü? İşte merak edilenler...