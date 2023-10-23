Kentsel dönüşüm meclis gündeminde! Kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak

'AMACIMIZ ETKİ YARATMAK'
Toplantıya katılımlar için teşekkür eden Horasis Başkanı Frank-Jürgen Richter, "Sürdürülebilirlik, inovasyon ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak teması altında, iş dünyasından, hükümetlerden ve sivil toplumdan gelen dünyanın seçkin liderlerinden oluşan Horasis Komitesi, günümüzde şirketlerin ve toplumların karşı karşıya olduğu kritik zorluklara çözümler geliştirmek için bir araya gelmiştir. Horasis geleceğe ilham vermeye kendini adamış bağımsız bir uluslararası kuruluştur. Bu yılki toplantı teması küresel belirsizlikler karşısında en iyi geleceği bulmak üzere seçilmiştir. Amacımız etki yaratmaktır" dedi. Toplantıya yaptığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini ileten Richter, "Gaziantep şehri küresel diyaloğun bir merkezidir" ifadesini kullandı.
EVİ TERK EDEN EŞE HARCAMA FRENİ
Yargıtay, eşlerin mal varlıkları üzerindeki tasarruf yetkisi ile ilgili önemli bir karara imza attı. Haneyi terk edip başka bir kadınla yaşadığı ve taşınmaz satışı yaptığı belirtilen kişiyle ilgili davaya bakan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Davalı erkeğin mal varlığının bir kısmını elden çıkarma yönünde girişimlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalının tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasında gereklilik bulunduğu gerçekleşmiştir" dedi.
TEKNOLOJİYE İNSAN GÜCÜ
Kalkınma Planı kapsamında, yükseköğretimde dijital dönüşüm sağlanacak, dijital olgunluk modelinin oluşturulması desteklenecek. Yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik gibi gelişen teknoloji alanlarında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecek.