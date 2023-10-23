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Kentsel dönüşüm meclis gündeminde! Kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlanacak. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ekim tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ekim 2023 Güncelleme 23 Ekim 2023, 07:02
Kentsel dönüşüm meclis gündeminde! Kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlanacak. Riskli yapı tespitinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren teklife göre, kentsel dönüşümlerde, yapı ruhsatı alınması da dahil tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden gerçekleştirilecek.



200 BİN KONUTUN YAPIMI SÜRÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için gece gündüz çalıştıklarını, inşa edilecek 850 bin bağımsız birimden 200 bininin yapımının hızla sürdüğünü söyledi.


DEPREME RAĞMEN 9 AYLIK İHRACAT 7.5 MİLYAR DOLAR
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep dünyanın en eski yerleşim bölgesi. Tarihi İpek Yolu üzerinde olan bir şehir. Türkiye Cumhuriyeti açısından geçmişte de çok önemliydi, bugün de çok önemli" diye konuştu. Ünverdi, Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük altıncı ekonomisi olduğunu ve bu ilde 160 alanda üretim yapıldığını söyledi. Ünverdi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu binlerce ürüne tekabül ediyor. Horasis'in deprem sonrası Gaziantep'te yapılması yeniden yapılanma ve üretimin çeşitlendirilmesi anlamında çok önemli bir gelişme. Horasis'in Gaziantep'in görünürlüğünü artıracağına inanıyorum. Geçen yıl Gaziantep'in 181 ülkeye 10.5 milyar dolar ihracatı vardı. Bu yıl depreme rağmen şu anda hâlâ 181 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracat rakamımız 7.5 milyar dolar. Depremden önce hedefimiz 2023'te 12-13 milyar dolarlık bir ihracat yapmaktı. Ümit ediyorum ki depreme rağmen ihracat rakamımız yıl sonunda geçtiğimiz yılı yakalayacak."




'AMACIMIZ ETKİ YARATMAK'
Toplantıya katılımlar için teşekkür eden Horasis Başkanı Frank-Jürgen Richter, "Sürdürülebilirlik, inovasyon ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak teması altında, iş dünyasından, hükümetlerden ve sivil toplumdan gelen dünyanın seçkin liderlerinden oluşan Horasis Komitesi, günümüzde şirketlerin ve toplumların karşı karşıya olduğu kritik zorluklara çözümler geliştirmek için bir araya gelmiştir. Horasis geleceğe ilham vermeye kendini adamış bağımsız bir uluslararası kuruluştur. Bu yılki toplantı teması küresel belirsizlikler karşısında en iyi geleceği bulmak üzere seçilmiştir. Amacımız etki yaratmaktır" dedi. Toplantıya yaptığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini ileten Richter, "Gaziantep şehri küresel diyaloğun bir merkezidir" ifadesini kullandı.

EVİ TERK EDEN EŞE HARCAMA FRENİ
Yargıtay, eşlerin mal varlıkları üzerindeki tasarruf yetkisi ile ilgili önemli bir karara imza attı. Haneyi terk edip başka bir kadınla yaşadığı ve taşınmaz satışı yaptığı belirtilen kişiyle ilgili davaya bakan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Davalı erkeğin mal varlığının bir kısmını elden çıkarma yönünde girişimlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalının tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasında gereklilik bulunduğu gerçekleşmiştir" dedi.

TEKNOLOJİYE İNSAN GÜCÜ
Kalkınma Planı kapsamında, yükseköğretimde dijital dönüşüm sağlanacak, dijital olgunluk modelinin oluşturulması desteklenecek. Yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik gibi gelişen teknoloji alanlarında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecek.

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