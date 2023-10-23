Kentsel dönüşüm meclis gündeminde! Kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak



DEPREME RAĞMEN 9 AYLIK İHRACAT 7.5 MİLYAR DOLAR

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep dünyanın en eski yerleşim bölgesi. Tarihi İpek Yolu üzerinde olan bir şehir. Türkiye Cumhuriyeti açısından geçmişte de çok önemliydi, bugün de çok önemli" diye konuştu. Ünverdi, Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük altıncı ekonomisi olduğunu ve bu ilde 160 alanda üretim yapıldığını söyledi. Ünverdi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu binlerce ürüne tekabül ediyor. Horasis'in deprem sonrası Gaziantep'te yapılması yeniden yapılanma ve üretimin çeşitlendirilmesi anlamında çok önemli bir gelişme. Horasis'in Gaziantep'in görünürlüğünü artıracağına inanıyorum. Geçen yıl Gaziantep'in 181 ülkeye 10.5 milyar dolar ihracatı vardı. Bu yıl depreme rağmen şu anda hâlâ 181 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracat rakamımız 7.5 milyar dolar. Depremden önce hedefimiz 2023'te 12-13 milyar dolarlık bir ihracat yapmaktı. Ümit ediyorum ki depreme rağmen ihracat rakamımız yıl sonunda geçtiğimiz yılı yakalayacak."