Hisseli tapu sahibi olan milyonlara kara haber; Piyasanın yarı fiyatına tapunuz elinizden kayar gider!

Hisseli tapu sahiplerinden biri icralık borca sahipse, icra dairesi bu borcu tahsil etmek amacıyla hisse payına el koyabilir. Bu durumda ön alım hakkı uygulanmaz ve hisse payı dışarıdan bir kişiye satılabilir. Diğer hissedarlar için bu durum sorun yaratabilir. Bu nedenle, hisse sahipleri arasında icralık olunmamasına dikkat etmelidir.

5. Ortaklığın Giderilmesine Dikkat Edin

Eğer hissedarlar arasında anlaşmazlık yaşanır ve bir hisse sahibi tüm mülkiyeti elinde tutmak isterse, mahkeme yoluyla ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Bu, hisse paylarını satın almak isteyen diğer hissedarlar için "al ya sat" durumuna dönüşebilir. Bu tür satışlarda, genellikle değerin altında fiyatlar uygulanabilir.

Hisseli tapu sahipleri, değer belirleme sürecinde dikkatli olmalı ve gerçek piyasa değerini yansıtan bir bedel belirlemelidirler. Değer belirleme sürecinde adalet ve dürüstlük esas alınmalıdır, çünkü bu, hisse sahiplerinin çıkarlarını korumada önemli bir rol oynar. Hisseli tapu sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları önlemek için önceden hazırlık yapılması önemlidir. Paylaşım anlaşmaları, her bir hissedarın hak ve sorumluluklarını net bir şekilde tanımlar ve çözülmesi gereken sorunları önceden belirler. Aynı zamanda, ön alım haklarının nasıl kullanılacağı ve hisse paylarının satış süreçleri gibi konuları ele alır. Bu anlaşmalar, gelecekteki anlaşmazlıkları çözme konusunda büyük bir fayda sağlayabilir.