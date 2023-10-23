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Hisseli tapu sahibi olan milyonlara kara haber; Piyasanın yarı fiyatına tapunuz elinizden kayar gider!

Hisseli tapular, birden fazla sahibin aynı mülkiyete sahip olduğunu gösteren belgelerdir. Bu tür gayrimenkuller, hissedarlar arasında paylaşım ve karar alımını gerektirir. Ancak hisseli tapu sahipleri, bazı sorunlarla karşılaşabilir ve mülkiyetlerini riske atabilirler. Hisseli tapu, birden fazla kişinin aynı mülkiyete sahip olduğunu gösteren bir tapu türüdür. Bu, özellikle miras yoluyla paylaşılan gayrimenkullerde sıkça karşılaşılan bir durumdur.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 14:56 Güncelleme 23 Ekim 2023, 15:06
Hisseli tapu sahibi olan milyonlara kara haber; Piyasanın yarı fiyatına tapunuz elinizden kayar gider!

Her hissedar, mülkiyete sahip olma ve üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Ancak bu tür mülkiyetler, doğru şekilde yönetilmediğinde sorunlara neden olabilir.

Hisseli Tapu Sahiplerine Öneriler

Hisseli tapu sahipleri, mülkiyetlerini korumak ve olası sorunlardan kaçınmak için aşağıdaki önerilere dikkat etmelidirler:

1. Paylaşım Anlaşması Oluşturun

Hisseli tapu sahipleri arasında yazılı bir paylaşım anlaşması oluşturmak, hak ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Bu anlaşma, hangi hissedarın ne kadar süreyle gayrimenkulü kullanabileceğini ve bakım giderlerini nasıl karşılayacaklarını belirler.

2. Ön Alım Hakkını İhmal Etmeyin

Hisseli tapunun satışı, diğer ortakların ön alım haklarına tabidir. Yani, bir hissedarın payını satmak istemesi durumunda, diğer ortaklar öncelikli olarak bu payı satın alabilirler. Eğer ön alım hakkı ihmal edilirse ve hisse payı dışarıdan bir üçüncü kişiye satılırsa, bu durumda büyük sorunlar yaşanabilir. Hisseli tapunun satışı, mutlaka diğer ortaklara teklif edilmelidir.

3. İcra Riskine Dikkat Edin

Hisseli tapu sahiplerinden biri icralık borca sahipse, icra dairesi bu borcu tahsil etmek amacıyla hisse payına el koyabilir. Bu durumda ön alım hakkı uygulanmaz ve hisse payı dışarıdan bir kişiye satılabilir. Diğer hissedarlar için bu durum sorun yaratabilir. Bu nedenle, hisse sahipleri arasında icralık olunmamasına dikkat etmelidir.

4. Değer Belirlemeye Dikkat Edin

Hisse payının tapuda belirtilen bedeli, gerçek değeri yansıtmıyorsa, bu durum hisse sahiplerine zarar verebilir. Değer belirleme sürecinde, tapuda yazılı bedelin gerçek piyasa değerini yansıttığından emin olun. Aksi takdirde, hisse paylarını satın alan üçüncü kişiler büyük bir avantaj elde edebilir.

5. Ortaklığın Giderilmesine Dikkat Edin

Eğer hissedarlar arasında anlaşmazlık yaşanır ve bir hisse sahibi tüm mülkiyeti elinde tutmak isterse, mahkeme yoluyla ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Bu, hisse paylarını satın almak isteyen diğer hissedarlar için "al ya sat" durumuna dönüşebilir. Bu tür satışlarda, genellikle değerin altında fiyatlar uygulanabilir.

Hisseli tapu sahipleri, değer belirleme sürecinde dikkatli olmalı ve gerçek piyasa değerini yansıtan bir bedel belirlemelidirler. Değer belirleme sürecinde adalet ve dürüstlük esas alınmalıdır, çünkü bu, hisse sahiplerinin çıkarlarını korumada önemli bir rol oynar. Hisseli tapu sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları önlemek için önceden hazırlık yapılması önemlidir. Paylaşım anlaşmaları, her bir hissedarın hak ve sorumluluklarını net bir şekilde tanımlar ve çözülmesi gereken sorunları önceden belirler. Aynı zamanda, ön alım haklarının nasıl kullanılacağı ve hisse paylarının satış süreçleri gibi konuları ele alır. Bu anlaşmalar, gelecekteki anlaşmazlıkları çözme konusunda büyük bir fayda sağlayabilir.

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