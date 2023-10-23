Hisseli tapu sahibi olan milyonlara kara haber; Piyasanın yarı fiyatına tapunuz elinizden kayar gider!

Her hissedar, mülkiyete sahip olma ve üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Ancak bu tür mülkiyetler, doğru şekilde yönetilmediğinde sorunlara neden olabilir.
Her hissedar, mülkiyete sahip olma ve üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Ancak bu tür mülkiyetler, doğru şekilde yönetilmediğinde sorunlara neden olabilir.
Hisseli tapu sahipleri, mülkiyetlerini korumak ve olası sorunlardan kaçınmak için aşağıdaki önerilere dikkat etmelidirler:
Hisseli tapu sahipleri arasında yazılı bir paylaşım anlaşması oluşturmak, hak ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Bu anlaşma, hangi hissedarın ne kadar süreyle gayrimenkulü kullanabileceğini ve bakım giderlerini nasıl karşılayacaklarını belirler.
Hisseli tapunun satışı, diğer ortakların ön alım haklarına tabidir. Yani, bir hissedarın payını satmak istemesi durumunda, diğer ortaklar öncelikli olarak bu payı satın alabilirler. Eğer ön alım hakkı ihmal edilirse ve hisse payı dışarıdan bir üçüncü kişiye satılırsa, bu durumda büyük sorunlar yaşanabilir. Hisseli tapunun satışı, mutlaka diğer ortaklara teklif edilmelidir.
Hisseli tapu sahiplerinden biri icralık borca sahipse, icra dairesi bu borcu tahsil etmek amacıyla hisse payına el koyabilir. Bu durumda ön alım hakkı uygulanmaz ve hisse payı dışarıdan bir kişiye satılabilir. Diğer hissedarlar için bu durum sorun yaratabilir. Bu nedenle, hisse sahipleri arasında icralık olunmamasına dikkat etmelidir.
Hisse payının tapuda belirtilen bedeli, gerçek değeri yansıtmıyorsa, bu durum hisse sahiplerine zarar verebilir. Değer belirleme sürecinde, tapuda yazılı bedelin gerçek piyasa değerini yansıttığından emin olun. Aksi takdirde, hisse paylarını satın alan üçüncü kişiler büyük bir avantaj elde edebilir.
Eğer hissedarlar arasında anlaşmazlık yaşanır ve bir hisse sahibi tüm mülkiyeti elinde tutmak isterse, mahkeme yoluyla ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Bu, hisse paylarını satın almak isteyen diğer hissedarlar için "al ya sat" durumuna dönüşebilir. Bu tür satışlarda, genellikle değerin altında fiyatlar uygulanabilir.
Hisseli tapu sahipleri, değer belirleme sürecinde dikkatli olmalı ve gerçek piyasa değerini yansıtan bir bedel belirlemelidirler. Değer belirleme sürecinde adalet ve dürüstlük esas alınmalıdır, çünkü bu, hisse sahiplerinin çıkarlarını korumada önemli bir rol oynar. Hisseli tapu sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları önlemek için önceden hazırlık yapılması önemlidir. Paylaşım anlaşmaları, her bir hissedarın hak ve sorumluluklarını net bir şekilde tanımlar ve çözülmesi gereken sorunları önceden belirler. Aynı zamanda, ön alım haklarının nasıl kullanılacağı ve hisse paylarının satış süreçleri gibi konuları ele alır. Bu anlaşmalar, gelecekteki anlaşmazlıkları çözme konusunda büyük bir fayda sağlayabilir.