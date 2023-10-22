Evin rayiç bedeli nasıl öğrenilir? Rayiç bedel ne demek? 2023 rayiç bedel hesaplama nasıl yapılır?

RAYİÇ BEDEL SORGULAMA

Alınan bir taşınmazın rayiç bedelini öğrenme için birçok yol vardır. Bunlardan ilki e-devlet sitesine giriş yaparak rayiç bedel sorgulamasını yapabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise Gelir İdaresi Başkanlığının sitesine tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz.

E-devlet ile sorgulama yaparken:

En yakın PTT şubesine giderek 2TL karşılığında edindiğiniz e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numaranız ile e-devlet sitesine girişinizi yapınız. Daha belediye hizmetlerine tıklayarak bulunduğunuz, alacağınız bir taşınmazın nerede, hangi ilçede olduğunu bulun. Arsa rayiç değerine tıklayın, burada mahalle adı, cadde/sokak adı, yılı doğru bir şekilde girdikten sonra sorgula butonuna tıkladığınız zaman almak istediğiniz arazinin rayiç bedelini öğrenmiş olursunuz.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile sorgulama yaparken:

Bu linke tıklayarak https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yayinlar/arsa-ve-arazi-asgari-metrekare-birim-degerleri Gelir İdaresi Başkanlığının sitemine giderek rayiç bedel sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada seçmek istediğiniz ilin rayiç bedel değerini görmüş olacaksınız.