VRGY HALKA ARZ TARİHİ! Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Vera Konsept kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek

Vera Konsept Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 18-19-20 Ekim tarihleri arasında halka arzını gerçekleştirdi. Bu nedenle Vera Konsept halka arz tarihi için araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

VERA KOSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

Vera Konsept GYO, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 18-19-20 Ekim tarihleri arasında talep topladı. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi 15,78 TL'den halka arz edildi. Talep toplamanın sona ermesiyle birlikte de halka arz sonuçları merak edilmeye başlandı. Vera GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Şirketin bireysel yatırımcılara kaç lot verdiği halka az sonuçları ile belli olacak.