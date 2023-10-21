TAB Gıda halka arz sonuçları! TAB GIDA kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte sonuç tarihi...

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz sonuçları açıklandı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, TAB Gıda halka arz ne zaman? İşte detaylar...
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz sonuçları açıklandı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, TAB Gıda halka arz ne zaman? İşte detaylar...
TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI!
TAB Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Şirketin halka açıklığı yüzde 20,09 oldu.
TAB KAÇ LOT VERDİ?
TAB Gıda halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla şirketin kaç lot dağıttığı ve paylar belli olacak.
Tab Gıda halka arzında tahmini lot sayısı şu şekilde oldu:
2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)
2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)
2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)
2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)
3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)
3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)
3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)
4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)
4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)
TAB HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borsa İstanbul'da TABGD koduyla işlem gören TAB hisselerinin 24,25 veya 26 Ekim tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.
TAB HALKA ARZ EŞİT MİYDİ?
Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılıyor.
TAB HALKA ARZINDA FONUN KULLANIM YERLERİ
%40 Yatırım finansmanı
- %25 Yenilenebilir enerji yatırımları
- %20 Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması
- %15 Dijitalleşme ve teknoloji yatırımları