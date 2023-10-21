Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle duyurdu! 17 çimento firmasına rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, deprem bölgesi odağında çimento ve hazır beton sektörü için yürüttükleri incelemeler kapsamında 17 teşebbüs hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bu sektörlerde fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurgulayan Küle, şöyle konuştu: "Deprem bölgesi odağında yürüttüğümüz incelemelerimiz kapsamında 17 teşebbüs hakkında soruşturma başlattığımızın bilgisini ilk kez paylaşmış olayım. Yaptığımız incelemelerde, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin birlikte fiyat tespit ettiklerine ve müşteri paylaştıklarına ilişkin kuvvetli deliller elde ettik ve soruşturma sürecimizi başlattık. Hassasiyetimiz aynı kararlıkla devam ediyor."
ÜRETİME 100 MİLYAR TL
Gelecek yılın bütçesinde tarımsal desteklemeye 91.55 milyar lira ayrılırken, bitkisel üretime 51.01 milyar, hayvansal üretime 18.71 milyar, kırsal kalkınma desteği de 8.15 milyar liraya çıkarıldı. Bütçe döneminde tarımsal üretime verilecek desteklerle birlikte kırsalda tarımsal üretim ve kalkınmaya verilen destek 100 milyar lirayı geçecek. (Hazal ATEŞ)
497 MİLYARLIK SOSYAL YARDIM BÜTÇESI
Emeklilerden çalışanlara, öğrencilerden ev kadınlarına, reel sektörden çiftçilere tüm kesimleri koruyan 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılırken; dar gelirlilerin sağlık primini devlet karşılayacak, işverene de prim desteği verilecek.
'KARARLILIKLA DEVAM'
Ödeme gücü olmayan, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 100.5 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 165.9 milyar lira olmak üzere 266 milyar lira aktarılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11 trilyon 89 milyar liralık 2024 yılı bütçe yasa teklifinin sunumunu yaptı. Enflasyon tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu: "Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileri ile 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz. Bu dönemi, geçiş süreci olarak tanımlayarak gerekli adımları atmayı sürdürüyoruz."
SALT ÇOĞUNLUKLA KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle kentsel dönüşümde yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilecek. İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan 'yarısı bizden' kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılabilmesine yönelik kanunda düzenleme yapılıyor. Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Kentsel dönüşümlerde, yapı ruhsatı alınması da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden yapılabilecek.