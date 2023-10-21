Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle duyurdu! 17 çimento firmasına rekabet soruşturması





497 MİLYARLIK SOSYAL YARDIM BÜTÇESI

Emeklilerden çalışanlara, öğrencilerden ev kadınlarına, reel sektörden çiftçilere tüm kesimleri koruyan 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılırken; dar gelirlilerin sağlık primini devlet karşılayacak, işverene de prim desteği verilecek.



'KARARLILIKLA DEVAM'

Ödeme gücü olmayan, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 100.5 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 165.9 milyar lira olmak üzere 266 milyar lira aktarılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11 trilyon 89 milyar liralık 2024 yılı bütçe yasa teklifinin sunumunu yaptı. Enflasyon tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu: "Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileri ile 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz. Bu dönemi, geçiş süreci olarak tanımlayarak gerekli adımları atmayı sürdürüyoruz."



SALT ÇOĞUNLUKLA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle kentsel dönüşümde yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilecek. İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan 'yarısı bizden' kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılabilmesine yönelik kanunda düzenleme yapılıyor. Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Kentsel dönüşümlerde, yapı ruhsatı alınması da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden yapılabilecek.

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