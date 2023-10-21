Prefabrik ev fiyatları kaç para? İşte en uygun 1+1, 2+1, 3+1 odalı 50 M2 ile 70 M2 evlerin güncel fiyatları

Prefabrik ve Ahşap Evlerin Tercih Edilme Sebepleri

Prefabrik evler veya ahşap tasarımlı evler, birçok kişi tarafından ilk tercih edilen konut seçenekleri arasında bulunuyor. Bu tercihlerin arkasındaki nedenler şunlar olabilir:

Kolay Taşınabilirlik: Prefabrik evler, ihtiyaç durumunda kolayca sökülüp taşınabilir. Bu, toprak sahiplerinin arazilerini veya yaşam alanlarını değiştirme esnekliği sunar.

İmara Gerek Duymama: Prefabrik evler, genellikle imara tabi olmayan yapılardır, bu da inşaat izinleri ve prosedürleriyle uğraşmayı gerektirmez.