TOKİ Gümüşhane konut başvurusu ne zaman, şartları neler? 500 bin sosyal konut projesi! TOKİ Gümüşhane konut başvurusu nasıl yapılır?

12. Kalkınma Planı kapsamında dar ve orta gelirlilere yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 bin konut üretilecek. Peki; TOKİ Gümüşhane konut başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ'DEN 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ 12. Kalkınma Planı kapsamında kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar ve orta gelirlilere yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2024-2028 yıllarında 500 bin konut üretilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut ile çevrenin korunmasıyla ilgili başlıklar da yer aldı. Kalkınma Planı kapsamında, "Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlarla bu alanların dışındaki riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülmesine yönelik uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak" temel amaç olarak belirlendi.