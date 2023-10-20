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Multinet halka arz tarihi ve hisse fiyatı! Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. halka arz için talepte bulundu. Peki Multinet halka arz ne zaman? Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 08:00 Güncelleme 20 Ekim 2023, 08:00
Multinet halka arz tarihi ve hisse fiyatı! Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?

Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ, halka arz sürecini başlatmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Şirket, SPK'nın onayını aldığında halka arz işlemi başlayacak. Bu noktada ''Multinet halka arz ne zaman? Multinet halka arz kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Multinet halka arz tarihi ve hisse fiyatı!

MULTİNET HALKA ARZ NE ZAMAN?

Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurarak halka arz işlemi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Multinet'in yayımladığı izahname bilgilerine göre, 24.153.780 TL nominal değerli payların 'bireysele eşit dağıtım yöntemiyle' halka arz edilmesi planlanıyor.

Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ'nin halka arz süreciyle ilgili daha fazla detay ve gelişme oldukça haberimizde yer verilecektir.

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