İpana, Skechers, Dr. Oetker, Prima, Danone, Fuse Tea hangi ülkenin malı, sahipleri kim? İsrail malları mı?

DANONE

Danone, sütlü ürünleri ve içecekleri ile tanınan Fransa merkezli çok uluslu bir şirket.

FUSE TEA

Fuze içecek markası 2000 yılında Lance Collins ve Paula Grant tarafından Englewood Cliffs, New Jerseyde kuruldu ve ürünlerini ilk kez Kuzey Kaliforniyada piyasaya sundular.İlk ürün karışık dut, muz kolada ve kızılcık ahududu karışımından alınan içecek idi.