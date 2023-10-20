Türkiye ve birçok ülkede işgalci İsrail'e karşı büyük bir tepki yükseliyor ve bu bağlamda İsrail markalarına ve ürünlerine yönelik boykot çağrıları artıyor. Peki, İpana, Skechers, Dr. Oetker, Prima, Danone, Fuse Tea hangi ülkenin malı, sahipleri kim? İsrail malları mı? İşte detaylar...
İPANA
Ipana, Almanya merkezli bir diş bakım ürünleri markasıdır. 1901 yılında kurulan ve o günden beri diş sağlığını teşvik etmek için çeşitli ürünler sunan Ipana, genellikle diş macunları ve diş fırçalarıyla özdeşleşmiştir.
SKECHERS
Genel merkezi: Manhattan Beach, Kaliforniya, ABD
Kurucuları: Robert Greenberg, Michael Greenberg
Kuruluş tarihi: 1992
CEO: Robert Greenberg (Eki 1993–)
DR. OETKER
Dr.Oetker, gıda sektöründe çalışan bir holdingdir. Tüm ülkelerdeki Dr. Oetker kuruluşları, merkezi Bielefeld'de bulunan Oetker International tarafından idare edilmektedir.
Kurucusu: August Oetker
Kuruluş tarihi: 1891
Genel merkezi: Bilafat, Almanya
PRİMA
Pampers Procter & Gamble şirketinin bebek bezi markası. Türkiye'de Prima ismi ile pazarlanmaktadır. UnderJams markası da geliştirmiştir. 1994 yılında başka bir Luvs markası da tanıtıldı.
Satış alanı: Bebek bezi, ıslak mendil, eğitim pantolonu
Çıkış: 1961
Ana şirket: Procter & Gamble
Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri