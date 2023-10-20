İlkokul öğrencilerine 7.646 TL ödeme yapılacak! Bakan duyurdu, bugün hesaplara yatıyor! SGK eğitim, öğretim yardımı...

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül-31 Aralık'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödeniyor.