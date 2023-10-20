Ekim 2023 yatırımcılar için büyük bir heyecan kaynağı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzlar arasında önemli isimler yer alıyor. İşte halka arz takvimi ...

EKİM 2023 YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Ekim ayında altı yeni şirket halka arz oldu. Sırasıyla halka arz olan şirketler şu şekilde

-Meka Beton 5-6 Ekim 2023

-Dofer yapı 10-11 Ekim 2023

-Borlease Otomotiv 11-12-13 Ekim 2023

-Vera Konsept 18-19-20 Ekim 2023

-Tab Gıda 18-19-20 Ekim 2023