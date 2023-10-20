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HALKA ARZ TAKVİMİ | SPK bülteni ile hangi şirketler halka arz olacak? Bu hafta halka arz var mı? Tab Gıda, Vera Konsept, Tavuk Dünyası, Kızılay, Penti, Mogan Enerji, Multinet...

Ekim 2023'ün halka arz takvimi oldukça yoğun ve yatırımcıların ilgisini çekebilecek pek çok fırsat sunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzlar arasında Tab Gıda, Vera Konsept, Borlease, Mogan Enerji gibi birçok şirket yer alıyor. Yatırımcılar için merakla beklenen yeni halka arzların işlem tarihleri ve lot dağıtımları SPK onayından sonra KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirimlerine bağlı olarak belirlenir. Peki, Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 21:16 Güncelleme 20 Ekim 2023, 21:16
HALKA ARZ TAKVİMİ | SPK bülteni ile hangi şirketler halka arz olacak? Bu hafta halka arz var mı? Tab Gıda, Vera Konsept, Tavuk Dünyası, Kızılay, Penti, Mogan Enerji, Multinet...

Ekim 2023 yatırımcılar için büyük bir heyecan kaynağı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzlar arasında önemli isimler yer alıyor. İşte halka arz takvimi...

EKİM 2023 YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Ekim ayında altı yeni şirket halka arz oldu. Sırasıyla halka arz olan şirketler şu şekilde

-Meka Beton 5-6 Ekim 2023

-Dofer yapı 10-11 Ekim 2023

-Borlease Otomotiv 11-12-13 Ekim 2023

-Vera Konsept 18-19-20 Ekim 2023

-Tab Gıda 18-19-20 Ekim 2023

EKİM AYINDA HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER LİSTESİ!

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Artemis Halı A.Ş.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.


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