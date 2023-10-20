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Hafta sonu geldi indirimler başladı! BİM 20-24 Ekim aktüel fiyat LİSTESİ! Hepsi 99,99 TL altında indirimde! Sıvı yağ, süt, tost peyniri, bal, çay...

BİM Ekim ayının son 10 günü içinharekete geçti ve bombayı patlattı. 20-24 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımladı. Hepsi 99,99 TL altında satışa girdi! Çay, süt, tost peyniri, yağda şaşırtan indirimler yapıldı! Çoğu 100 TL'den daha az fiyata satılıyor. İşte BİM 20-21-22-24-24 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu tamamı...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 09:00 Güncelleme 20 Ekim 2023, 09:00
Hafta sonu geldi indirimler başladı! BİM 20-24 Ekim aktüel fiyat LİSTESİ! Hepsi 99,99 TL altında indirimde! Sıvı yağ, süt, tost peyniri, bal, çay...

20 Ekim geldi BİM flaş indirimlerini duyurdu! Hafta sonunu da kapsayan kampanya bugün başladı. Cuma itibariyle envai çeşit üründe dev indirimler uygulandı. Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 20 Ekim'den itibaren onlarca gıda ve elektronik ürün şoke eden indirimli fiyatlarıyla satılıyor. Vatandaşlar güncel fiyatları görünce ağzı açık kaldı. Katalog şimdiden yoğun ilgi görürken henüz inceleme fırsatı olmayanlar için BİM'in yeni indirimlerine liste halinde haberimizde yer verdik. İşte fiyat listesi...

BİM 20 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

24 EKİM 2023 BİM KATALOĞU

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