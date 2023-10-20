Hafta sonu geldi indirimler başladı! BİM 20-24 Ekim aktüel fiyat LİSTESİ! Hepsi 99,99 TL altında indirimde! Sıvı yağ, süt, tost peyniri, bal, çay...

20 Ekim geldi BİM flaş indirimlerini duyurdu! Hafta sonunu da kapsayan kampanya bugün başladı. Cuma itibariyle envai çeşit üründe dev indirimler uygulandı. Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 20 Ekim'den itibaren onlarca gıda ve elektronik ürün şoke eden indirimli fiyatlarıyla satılıyor. Vatandaşlar güncel fiyatları görünce ağzı açık kaldı. Katalog şimdiden yoğun ilgi görürken henüz inceleme fırsatı olmayanlar için BİM'in yeni indirimlerine liste halinde haberimizde yer verdik. İşte fiyat listesi...