SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye 2'si 1 arada kazanç: Hesap makinesi gibi kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşta yüzde 40...

Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayındaki enflasyon zammı hakkında merakla beklenen gelişmelere dair yeni bir ipucu aldılar. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, bu zammın şeklini belirlemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen emeklilerin maaşlarının artırılması çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Ocak ayındaki enflasyon zammı hakkında da bazı önemli belirtiler görünüyor. Bu çalışmaların sonucu olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranı şekilleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 13:52 Güncelleme 20 Ekim 2023, 13:52
Emekliye 2’si 1 arada kazanç: Hesap makinesi gibi kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşta yüzde 40...

Türkiye'de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı ve emeklilik maaşı güncellemesi, gündemin ana konularından biri haline geldi. İşte bu konuda yeni bilgiler ve beklentiler...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verilerine dayanacak. Şu ana kadar elde edilen verilere göre, Temmuz-Eylül döneminde enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı. Bu tahmin doğrultusunda, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 40.27 olması bekleniyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının da yüzde 40.27 olması öngörülüyor.

Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirtilmişti, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olacaktı.

Bununla birlikte, artış sadece enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Emeklilerin zam oranına refah payı eklenmesi de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yönde çalışmalar yürütüyor. Eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak belirlenirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 9.73 puan refah payı eklenmiş olacak.

Kesin oran ve diğer ayrıntılar, çalışmalar tamamlandığında ve resmi olarak açıklandığında netlik kazanacak. Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması da üzerinde durulan bir diğer konu. Halen 7,500 TL olan en düşük emekli aylığı ödemesinin en az 10,000 TL seviyesine çıkarılması gündemde.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa’da ikinci cuma! İşgalci İsrail müslümanlara saldırıyor
Can Ataklı İsrail’i aklamaya çalıştı! Büyük ihtimalle Hamas’ın halt yemesi
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek
SON DAKİKA