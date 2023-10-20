Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TEFE TÜFE enflasyon beklentisi yüzde kaç? 4 aylık enflasyon maaş farkı hesaplama!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait tüketici ve üretici enflasyon rakamlarını duyurmak için geri sayıma başladı. Ekim 2023 enflasyon oranlarının açıklanması, ekonomik planlamalar ve vatandaşların mali beklentileri açısından büyük bir öneme sahiptir. Peki, TÜİK Ekim 2023 enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak, ve beklentiler nedir?

EKİM 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları da kasım ayının başında açıklanacak. TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı ekim ayı enflasyonunun 2 ya da 3 Kasım 2023 tarihlerinde duyurulması bekleniyor.