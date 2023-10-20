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Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TEFE TÜFE enflasyon beklentisi yüzde kaç? 4 aylık enflasyon maaş farkı hesaplama!

Türkiye'de ekonomik istikrarın önemli bir göstergesi olan enflasyon, Ekim ayında da merakla bekleniyor. Ekim ayındaki enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşı gibi birçok önemli kalem için belirleyici olacak. Peki,Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 11:39 Güncelleme 20 Ekim 2023, 11:41
Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TEFE TÜFE enflasyon beklentisi yüzde kaç? 4 aylık enflasyon maaş farkı hesaplama!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait tüketici ve üretici enflasyon rakamlarını duyurmak için geri sayıma başladı. Ekim 2023 enflasyon oranlarının açıklanması, ekonomik planlamalar ve vatandaşların mali beklentileri açısından büyük bir öneme sahiptir. Peki, TÜİK Ekim 2023 enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak, ve beklentiler nedir?

EKİM 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları da kasım ayının başında açıklanacak. TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı ekim ayı enflasyonunun 2 ya da 3 Kasım 2023 tarihlerinde duyurulması bekleniyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?

Eylül 2023 enflasyon oranı TÜFE yıllık yüzde 61.53, olurken aylık ise 4.75 oldu. ÜFE ise yıllık yüzde 47.44 aylık ise yüzde 3,40 olarak açıklandı.

ANKETTEN NE ÇIKTI? MAAŞ HESAPLAMA

Emekli ve memur için kesin zam oranı için 3 Ocak tarihi beklenirken; Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı.

Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 40.27 olacak.


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