2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara erken emeklilik tablosu çıktı! İşte 50-60 yaşa göre SGK kısmi emeklilik listesi

Kısmi Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır? Kısmi emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişiler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmalıdır. Başvurular, gerekli belgelerle birlikte yapılmalıdır. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, kişi kısmi emekli olarak aylık almaya başlayabilir. Kısmi emeklilik, çalışanlara emeklilik planlarını esnek bir şekilde yönetme fırsatı sunar ve emeklilik öncesi dönemi daha rahat bir şekilde geçirmelerine yardımcı olabilir. Ancak başvuru yapmadan önce, kişinin sahip olduğu prim günü sayısı ve diğer koşulları dikkatlice incelemesi önemlidir.

TARIM İŞÇİLERİ EYT'DEN YARARLANACAK Bunların dışında EYT'den yararlanacak bir kesim daha var. Onlar da, tarım işçileri. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri (2925 sayılı kanuna tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emekli olabilecekler.

1984 tarihinde yapılan bir düzenlemeyle tarım işinde çalışanlara kendi istekleriyle sosyal sigorta kapsamına girme imkânı verilmişti. Tarım işinde çalışanlara, 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 prim gün sayısını doldurduklarında; kademeli yaşa göre emekli olma hakkı tanındı. Yaş şartı da kadınlarda 40 ila 54, erkeklerde 44 ila 58 olarak belirlendi. Sosyal güvenlik reformu ile 2008 yılında tarım SSK uygulaması son buldu. Ancak 2008 tarihinden önce tarım sigortası olanların geçen süre içinde herhangi bir çıkış yapmamaları halinde 3600 prim gün, 15 yıllık sigorta süresi ve kademeli yaş şartıyla emeklilik hakları devam etti.