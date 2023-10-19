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TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MALLARI TAM LİSTE 2023! İsrail markalı ürünler hangileri? Gıda, giyim, temizlik, içecek, kozmetik...

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların ardından İsrail'e yönelik boykot çağrıları dünya genelinde yükseliyor ve birçok insan İsrail mal ve markalarından kaçınmayı düşünüyor. İşte İsrail'e ait bazı gıda, temizlik, hijyen, kozmetik ve giyim markaları haberimizde... Bu tür boykot çağrıları, uluslararası arenada İsrail hükümetinin politikalarını protesto etme amaçlıdır. Bu, tüketicilerin İsrail mal ve markalarını boykot etmeyi seçtikleri anlamına gelir. Boykotların başlıca hedefleri arasında İsrail'in ekonomisine baskı yapmak ve dünya çapında dikkati çekmek yer alır. Peki İsrail markalı ürünler hangileri? İşte Türkiye'de satılan israil malları tam liste 2023! Gıda, giyim, temizlik, içecek, kozmetik...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 09:42 Güncelleme 19 Ekim 2023, 11:04
TÜRKİYE’DE SATILAN İSRAİL MALLARI TAM LİSTE 2023! İsrail markalı ürünler hangileri? Gıda, giyim, temizlik, içecek, kozmetik...

Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler merak edildi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar ülkemizdeki mallarını boykot etmek amacıyla neler olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışıyor.

HANGİ ÜRÜNLER İSRAİL MALI?

TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MARKA ÜRÜNLER

Giyim Sektörü: Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani, Lee

Gıda Sektörü: Danone, Maggi, Jacobs, Banana, McDonald's, Burger King, Knorr, Calve

İçecek Sektörü: Coca Cola, PEPSİ, Sprite, Fanta, Schweppes

Temizlik Sektörü: Air Wick, Ajax, Aldays, Alo (Çamaşır Tozu) Ariel (Çamaşır Tozu) Axe Calgon, Carrefour, Cif, Clear (Şampuan) Clit Bang, Colgate Dettol

Dove Elidor (Şampuan), Head & Shoulders, Ipana (Diş Macunu) Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan) Lux, Max Factor, Nıvea Omo (Çamaşır Tozu) Oral-B, (Özel) Palmolive, Pantene (Şampuan)

Prima (Bebek Bezi), Rejoıce (Şampuan), Prima, Protex, Rejoice, Rexona (Şampuan), Rinso (Çamaşır Tozu), Sensodyne, Viecnetta Vileda, Vanish, Vaseline, Veet

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