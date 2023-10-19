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Rekor yılı geliyor, altın bu fiyata çıkacak! Altın uçmadı, resmen fırladı! 1 gramı bile olan yaşadı! 19 Ekim 2023 canlı altın fiyatları

Altın fiyatları, Filistin-İsrail çatışmalarının artmasıyla, haftanın dördüncü işlem gününde de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu jeopolitik riskler altın fiyatlarında yükselişe neden olurken, güvenli liman olarak görülen altına olan talep artmış durumda. İşte 19 Ekim Perşembe günü güncel altın fiyatları:

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 13:13 Güncelleme 19 Ekim 2023, 14:12
Rekor yılı geliyor, altın bu fiyata çıkacak! Altın uçmadı, resmen fırladı! 1 gramı bile olan yaşadı! 19 Ekim 2023 canlı altın fiyatları

Dünya genelinde, İsrail ile Filistin arasındaki kanlı savaşın etkisiyle piyasalar hareketli bir döneme girmiş durumda. Bu dönemde, ekonomik istikrar oldukça zor görünüyor. Ancak, altın gibi güvenli limanlar, bu kaotik ortamda öne çıkıyor. Altın piyasası, savaş sonrası dönemde daha fazla dikkat çekiyor ve yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Altın Fiyatları Neden Artıyor?

Altın fiyatlarındaki bu artışın ardındaki sebepleri incelemeye başlamadan önce, 2024 yılında altın fiyatlarının ne yönde seyredeceğine dair Dünya Altın Konseyi'nin görüşlerine bir göz atalım. Dünya Altın Konseyi Baş Stratejisti John Reade, 2024 yılında altın için büyük bir potansiyel öngörüyor.

Reade'e göre, Federal Rezerv'in (FED) faiz artışı patikasının sonuna gelinmiş durumda ve bu, faiz indirimlerinin gündeme geleceği anlamına geliyor. Faiz indirimleri, ABD dolarının zayıflamasına yol açacak ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin geri çekilmesine neden olacak. Bu faktörler, altın fiyatlarını destekleyecek ve 2024'te ons altının tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmasına neden olacak.

Ons Altının Rekoru ve 2024 Beklentileri

Dünya Altın Konseyi'nin tahminlerine göre, 2024 yılında ons altın, Ağustos 2020'de kırdığı 2.078 dolarlık rekorunu aşarak yeni bir rekor seviyesine ulaşacak. Bu tahmin, yatırımcılar arasında büyük bir merak konusu haline geldi.

2020 yılında yaşanan rekor, o tarihten itibaren aşılamamıştı. Ancak, Dünya Altın Konseyi'nin 2024 için öngördüğü rekor, piyasadaki beklentileri yükseltiyor ve yatırımcıları heyecanlandırıyor.

Altın fiyatları ortalığı yıktı geçti! Gram altın 1.746 TL oldu! Altın fiyatlarında o tarihte yeni rekor geliyor!
Altın fiyatları ortalığı yıktı geçti! Gram altın 1.746 TL oldu! Altın fiyatlarında o tarihte yeni rekor geliyor!

Gram Altın: Ons Altının Yükselişiyle Kazançlı Bir Yatırım

Ons altının rekor kırma olasılığı, gram altın için de büyük bir fırsat sunuyor. Gram altın fiyatları, ons altın kadar dolar kurunun da etkisi altında. Şu anki tahminlere göre, 2024 yılında gram altın 2.500 TL'yi aşma potansiyeli taşıyor. Eğer bu hedef gerçekleşirse, altın yatırımcıları ciddi bir kazanç elde edebilirler. Yatırımcılar, bu potansiyel yükselişi yakından takip ederken, uzmanların yeni değerlendirmelerini beklemeye devam edecekler.

Altın fiyatları, Filistin-İsrail çatışmalarının artmasıyla, haftanın dördüncü işlem gününde de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu jeopolitik riskler altın fiyatlarında yükselişe neden olurken, güvenli liman olarak görülen altına olan talep artmış durumda. İşte 19 Ekim Perşembe günü güncel altın fiyatları:

19 Ekim Perşembe Altın Fiyatları

  • Gram Altın:

    • Alış Fiyatı: 1.813,56 TL
    • Satış Fiyatı: 1.844,63 TL

  • Çeyrek Altın:

    • Yeni Alış Fiyatı: 2.962 TL
    • Yeni Satış Fiyatı: 3.011 TL
    • Eski Alış Fiyatı: 2.953 TL
    • Eski Satış Fiyatı: 3.002 TL

  • Yarım Altın:

    • Yeni Alış Fiyatı: 5.942 TL
    • Yeni Satış Fiyatı: 6,024 TL
    • Eski Alış Fiyatı: 5,934 TL
    • Eski Satış Fiyatı: 6,015 TL

  • Tam Altın:

    • Yeni Alış Fiyatı: 11.850 TL
    • Yeni Satış Fiyatı: 12,003 TL
    • Eski Alış Fiyatı: 11.851 TL
    • Eski Satış Fiyatı: 11.994 TL

  • Ata Altın:

    • Yeni Alış Fiyatı: 12,170 TL
    • Yeni Satış Fiyatı: 12,316 TL
    • Eski Alış Fiyatı: 12,170 TL
    • Eski Satış Fiyatı: 12,316 TL

  • Ata Beşli Altın:

    • Yeni Alış Fiyatı: 60,620 TL
    • Yeni Satış Fiyatı: 61,478 TL
    • Eski Alış Fiyatı: 60,528 TL
    • Eski Satış Fiyatı: 61,389 TL

  • Gremse Altın:

    • Yeni Alış Fiyatı: 29,444 TL
    • Yeni Satış Fiyatı: 29.938 TL
    • Eski Alış Fiyatı: 29,444 TL
    • Eski Satış Fiyatı: 29,847 TL

19 Ekim 2023 canlı altın fiyatları

NOT: Unutmayın, altın fiyatları sürekli olarak değişebilir ve yatırım yapmadan önce güncel verilere dikkat etmek önemlidir. HABERİMİZDE YATIRIM TAVSİYESİ VERİLMEMİŞTİR


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