Rekor yılı geliyor, altın bu fiyata çıkacak! Altın uçmadı, resmen fırladı! 1 gramı bile olan yaşadı! 19 Ekim 2023 canlı altın fiyatları

Dünya genelinde, İsrail ile Filistin arasındaki kanlı savaşın etkisiyle piyasalar hareketli bir döneme girmiş durumda. Bu dönemde, ekonomik istikrar oldukça zor görünüyor. Ancak, altın gibi güvenli limanlar, bu kaotik ortamda öne çıkıyor. Altın piyasası, savaş sonrası dönemde daha fazla dikkat çekiyor ve yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Altın Fiyatları Neden Artıyor? Altın fiyatlarındaki bu artışın ardındaki sebepleri incelemeye başlamadan önce, 2024 yılında altın fiyatlarının ne yönde seyredeceğine dair Dünya Altın Konseyi'nin görüşlerine bir göz atalım. Dünya Altın Konseyi Baş Stratejisti John Reade, 2024 yılında altın için büyük bir potansiyel öngörüyor. Reade'e göre, Federal Rezerv'in (FED) faiz artışı patikasının sonuna gelinmiş durumda ve bu, faiz indirimlerinin gündeme geleceği anlamına geliyor. Faiz indirimleri, ABD dolarının zayıflamasına yol açacak ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin geri çekilmesine neden olacak. Bu faktörler, altın fiyatlarını destekleyecek ve 2024'te ons altının tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmasına neden olacak.