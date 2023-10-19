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Emekliler 20-21-22-23-24-25-26-27-28 Ekim’de ödeme alacak! Tüm emeklileri ilgilendiriyor

Emekliler için maaş ödeme takvimi hayati bir öneme sahiptir. Bu takvime göre belirlenen tarihlerde maaşlarını alan emekliler, aylık giderlerini karşılayabilir ve mali planlarını düzenli bir şekilde yapabilirler. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numarasının son rakamına dikkat etmelidir çünkü bu rakam maaş ödeme tarihini belirler.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 11:56 Güncelleme 19 Ekim 2023, 12:47
Emekliler 20-21-22-23-24-25-26-27-28 Ekim’de ödeme alacak! Tüm emeklileri ilgilendiriyor

Emekli vatandaşlarımız için her ayın merakla beklenen günü, maaş ödemelerinin yatırılacağı tarihlerdir. Ekim ayı maaşları için de geri sayım sürerken, tahsis numarasına göre yapılacak ödeme takvimi büyük önem taşımaktadır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarının ne zaman yatacağını öğrenmek için tahsis numarasının son rakamına dikkat etmelidir. İşte tahsis numarasının sonuna göre Ekim ayı emekli maaşı ödeme takvimi ve tüm merak edilenler…

Maaş Ödemeleri Tahsis Numarasının Sonuna Göre Yapılıyor

Emekli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak yapılır ve bu ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleşir. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ekim ayı maaş ödeme takvimi:

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SSK Emekli Maaşı Ödeme Takvimi:

  • Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde
  • Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde
  • Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda
  • Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde
  • Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde
  • Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde
  • Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde
  • Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde
  • Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde
  • Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında

Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Takvimi:

  • Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar: Ayın 25'inde
  • Tahsis numarasının son rakamı 3, 1 olanlar: Ayın 26'sında
  • Tahsis numarasının son rakamı 8, 6, 4 olanlar: Ayın 27'sinde
  • Tahsis numarasının son rakamı 2, 0 olanlar: Ayın 28'inde

Maaş ödemelerinin düzenli olarak alınabilmesi için tahsis numarasının son rakamına dikkat etmek gerekmektedir. Emekliler için maaşlar, aylık geçimlerini sağlama konusunda kritik bir rol oynar. Bu nedenle ödeme takvimi konusunda bilgi sahibi olmak, mali planlamayı kolaylaştırır. Unutmayın, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde maaşlarınızı alabilirsiniz.

Emekli Maaşı Ödemesi Nasıl Çekilir?

Emekli maaşı, emeklilik yaşına gelen vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak emekli maaşını alabilmek için belli bir süreç ve yöntemler takip edilmesi gerekmektedir. İşte emekli maaşı ödemesinin nasıl çekildiği hakkında bilmeniz gerekenler:

1. Emekli Olma Süreci:

Emekli maaşı almak için öncelikle emekli olmanız gerekmektedir. Emekli olabilmek için Türkiye'de belirlenen yaş şartlarını ve prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir. Emekli olma süreciniz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya Bağ-Kur gibi resmi kurumlar tarafından takip edilir.

2. Maaş Bağlama İşlemi:

Emekli maaşı alabilmek için SGK veya diğer ilgili kurumlar, maaş bağlama işlemini gerçekleştirir. Maaş bağlama işlemi, emeklilik başvurusu sonrasında yapılır ve emekli maaşınızın miktarı bu aşamada belirlenir. Ayrıca, maaşınızın hangi banka aracılığıyla ödeneceği de belirlenir.

3. Banka Hesabı Açma veya Kullanma:

Emekli maaşı genellikle banka hesapları aracılığıyla ödenir. Bu nedenle emekli olurken bir banka hesabı açmanız veya mevcut banka hesabınızı kullanmanız gerekebilir. Maaşınızın hangi banka aracılığıyla ödeneceği, maaş bağlama işlemi sırasında size bildirilir.

4. Maaşın Yatma Tarihi:

Emekli maaşları her ayın belli bir tarihinde yatırılır. Bu tarih, emekli maaşını aldığınız banka tarafından belirlenir. Maaşınızın yatma tarihini öğrenmek için bankanızı veya emekli maaşı bağlandığınız kurumu arayabilirsiniz.

5. Maaşı ATM veya Şube Aracılığıyla Çekme:

Emekli maaşınız banka hesabınıza yattığında, maaşı çekmek için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. Birçok emekli, maaşlarını ATM'lerden çeker. Bunun yanı sıra, maaşı banka şubesinden de çekebilirsiniz. Maaşınızın hangi bankada olduğuna bağlı olarak, size en uygun yöntemi tercih edebilirsiniz.

6. Otomatik Ödeme Talimatı Verme:

Maaşınızı her ay aynı bankadan çekmek isterseniz, otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Bu talimat sayesinde maaşınız her ay belirlediğiniz tarihte otomatik olarak banka hesabınıza yatar.

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