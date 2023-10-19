Emekliler 20-21-22-23-24-25-26-27-28 Ekim’de ödeme alacak! Tüm emeklileri ilgilendiriyor

Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Takvimi: Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3, 1 olanlar: Ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6, 4 olanlar: Ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2, 0 olanlar: Ayın 28'inde Maaş ödemelerinin düzenli olarak alınabilmesi için tahsis numarasının son rakamına dikkat etmek gerekmektedir. Emekliler için maaşlar, aylık geçimlerini sağlama konusunda kritik bir rol oynar. Bu nedenle ödeme takvimi konusunda bilgi sahibi olmak, mali planlamayı kolaylaştırır. Unutmayın, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde maaşlarınızı alabilirsiniz.

Emekli Maaşı Ödemesi Nasıl Çekilir? Emekli maaşı, emeklilik yaşına gelen vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak emekli maaşını alabilmek için belli bir süreç ve yöntemler takip edilmesi gerekmektedir. İşte emekli maaşı ödemesinin nasıl çekildiği hakkında bilmeniz gerekenler: 1. Emekli Olma Süreci: Emekli maaşı almak için öncelikle emekli olmanız gerekmektedir. Emekli olabilmek için Türkiye'de belirlenen yaş şartlarını ve prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir. Emekli olma süreciniz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya Bağ-Kur gibi resmi kurumlar tarafından takip edilir.

2. Maaş Bağlama İşlemi: Emekli maaşı alabilmek için SGK veya diğer ilgili kurumlar, maaş bağlama işlemini gerçekleştirir. Maaş bağlama işlemi, emeklilik başvurusu sonrasında yapılır ve emekli maaşınızın miktarı bu aşamada belirlenir. Ayrıca, maaşınızın hangi banka aracılığıyla ödeneceği de belirlenir. 3. Banka Hesabı Açma veya Kullanma: Emekli maaşı genellikle banka hesapları aracılığıyla ödenir. Bu nedenle emekli olurken bir banka hesabı açmanız veya mevcut banka hesabınızı kullanmanız gerekebilir. Maaşınızın hangi banka aracılığıyla ödeneceği, maaş bağlama işlemi sırasında size bildirilir.

4. Maaşın Yatma Tarihi: Emekli maaşları her ayın belli bir tarihinde yatırılır. Bu tarih, emekli maaşını aldığınız banka tarafından belirlenir. Maaşınızın yatma tarihini öğrenmek için bankanızı veya emekli maaşı bağlandığınız kurumu arayabilirsiniz. 5. Maaşı ATM veya Şube Aracılığıyla Çekme: Emekli maaşınız banka hesabınıza yattığında, maaşı çekmek için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. Birçok emekli, maaşlarını ATM'lerden çeker. Bunun yanı sıra, maaşı banka şubesinden de çekebilirsiniz. Maaşınızın hangi bankada olduğuna bağlı olarak, size en uygun yöntemi tercih edebilirsiniz. 6. Otomatik Ödeme Talimatı Verme: Maaşınızı her ay aynı bankadan çekmek isterseniz, otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Bu talimat sayesinde maaşınız her ay belirlediğiniz tarihte otomatik olarak banka hesabınıza yatar. Emekliye 5 puan Refah Payı ile zam tablosu çıktı! SSK, Esnaf, Bağkur en düşük emekli maaşı 13.961 TL seviyesine çıkacak! 7.500, 8.000, 10.000 TL alanlar...