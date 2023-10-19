Asgari ücret, emekli, memur, özel sektör zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? Netten brüte MAAŞ hesaplama 2023!

İşçilere, emekli ye memur a ve özel sektör maaşlarına yapılan zamlarla birlikte maaş hesabı merak ediliyor. Bu kapsamda Brütten nete maaş hesaplama ilk zamlı maaşlar öncesi araştırılıyor. Peki, Asgari ücret , emekli, memur, özel sektör zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? Günlük brüt asgari ücret kaç TL oldu? İşte detaylar!

GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

İşçinin brüt günlük çalışma parasının belirlenmesi için, toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir günlük miktar yani yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılıyor. Haftalık ücret ödene yerlerde ise ücret önce 7'ye bölünün daha sonra günlük ücret 30 ile çarpılır.

Buna göre günlük net brüt asgari ücret 333,6 lira olarak hesaplandı.