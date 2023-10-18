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ZAMLI HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI 2024! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Sürücü kursu, harç, sınav...

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte güncel ehliyet fiyatları sıkça araştırılır oldu. 2024 yılında ehliyet fiyatlarına zam gelip gelmeceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere ehliyet alabilmek için öncelikle sürücü kurslarına gitmek gerekiyor. Ardından harçlar yatırılıyor ve teorik ve pratik olmak üzere 2 sınava giriliyor. 2023 yılında A, A1, A2 ve F sınıfı için harç ücreti 825 TL, değerli kağıt bedeli 624 TL, vakıf payı: 145 TL, toplam 1.594 TL ödeniyor. Peki 2024 yılında A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarına zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? Sürücü kursu, harç, sınav...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 11:21 Güncelleme 18 Ekim 2023, 12:40
ZAMLI HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI 2024! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Sürücü kursu, harç, sınav...

Zamlı ehliyet fiyatları gündemde sürücü belgesi almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İnternet arama motorlarında ''A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları sıkça araştırılıyor. İşte yanıtları...

2023 YILINDA EHLİYET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

👉A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL

👉B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL

👉B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL

A VE F SINIFI EHLİYET FİYATLARI

👉Harç Ücreti: 825 TL

👉Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL

👉Vakıf Payı: 145 TL

👉Toplam: 1.594 TL

2024 EHLİYET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Ehliyet fiyatlarının 2024 yılında ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde açıklamalara yer verilecektir.


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