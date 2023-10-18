ZAMLI HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI 2024! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Sürücü kursu, harç, sınav...

Zamlı ehliyet fiyatları gündemde sürücü belgesi almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İnternet arama motorlarında ''A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları sıkça araştırılıyor. İşte yanıtları...
2023 YILINDA EHLİYET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
👉A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL
👉B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL
👉B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL
A VE F SINIFI EHLİYET FİYATLARI
👉Harç Ücreti: 825 TL
👉Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL
👉Vakıf Payı: 145 TL
👉Toplam: 1.594 TL