SGK uzmanı erken emeklilik formülü verdi! 2024 yılında EYT dışında emekli olacak şanslı grup belli oldu

SGK uzmanı erken emekli lik formülü verdi. 2024 yılında EYT dışında emekli olacak şanslı grup belli oldu. 2023 yılının ikinci yarısında emeklilikle ilgili önemli reformlar peş peşe gerçekleştirilecek. EYT konusuyla başlayan bu süreç gün sayısının düşürülmesiyle birlikte Bağ-Kur sigortalıları için de önemli değişiklikleri beraberinde getirecek.

Emekli lik sistemindeki en dikkat çekici değişikliklerden biri, küçük esnaf için başlatılan prim indirimi çalışmasıdır. Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çalışmaları uzun bir süredir gündemdedir ve sona yaklaşılmaktadır.

Bu sayede yaklaşık 1 milyon esnaf, 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak ve 1.800 gün daha az prim ödeme imkanına sahip olacaklar. Bu konudaki çalışmaların tamamlanmasıyla Ekim ayında gelecek olan torba yasa, Meclis'ten geçmesi beklenmektedir.

Bu düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarına 5 yıl avantaj sağlayacak ve 1.800 gün daha az prim ödemesine olanak tanıyacaktır. Düzenlemeye öncelikle 10 ve daha az çalışanı olan küçük esnaflar dahil edilecektir.