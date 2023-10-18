Erken emekli olmak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın! 4 adımda emekliliğin kapısını aralayabilirsiniz

Bazı kişiler için emeklilik tarihi öne çekilebiliyor ve bu, gelecekteki emeklilik tarihlerini ve yaşlarını planlayanlar için büyük bir avantaj olabiliyor. Ancak, erken emeklilik isteyenlerin dikkate alması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Bu noktada herkesin merak ettiği soruları tek tek sizler için yanıtlayacağız.