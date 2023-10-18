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Erken emekli olmak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın! 4 adımda emekliliğin kapısını aralayabilirsiniz

Emeklilik planlaması bir kişinin çalışma kariyeri boyunca ödeyeceği primlerin, emeklilik yaşının ve alınacak maaşın belirlenmesini içeriyor. Erken emeklilik, belirli yaş ve prim şartlarını karşılamayı gerektirir. Hangi yaşta emekli olabileceğinizi belirlemek için emeklilik planınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ancak erken emeklilik isteyenlerin dikkate alması gereken bazı önemli hususlar bulunuyor. Şartlar yerine getirildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruları yaparak emekliliklerini erken yaşta gerçekleştirebiliyor.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 10:37 Güncelleme 18 Ekim 2023, 10:37
Erken emekli olmak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın! 4 adımda emekliliğin kapısını aralayabilirsiniz

Bazı kişiler için emeklilik tarihi öne çekilebiliyor ve bu, gelecekteki emeklilik tarihlerini ve yaşlarını planlayanlar için büyük bir avantaj olabiliyor. Ancak, erken emeklilik isteyenlerin dikkate alması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Bu noktada herkesin merak ettiği soruları tek tek sizler için yanıtlayacağız.

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI

Kadınlar için emeklilikte önemli bir avantaj, doğum borçlanması hakkıdır. Kadınlar, doğum yapmaları durumunda bu haklarını kullanabilirler.

Her doğum için belirli bir süre boyunca prim borçlanmaları mümkündür. Bu, kadınların emeklilikleri için daha fazla prim günü kazanmalarını sağlar.

Özellikle çocuk sahibi olan kadınlar için, doğum borçlanması büyük bir fırsat sunar. Her bir çocuk için 2 yıllık prim kazanma hakkı elde edebilirler. Bu, annelerin emeklilikleri için önemli bir avantajdır. Bir çocuk için 2 yıllık prim kazanılması, toplamda 6 yıl avantaj sağlar.

ERKEKLER NASIL ERKEN SÜREDE EMEKLİ OLUR?

Erkekler de erken emeklilik hedefliyorsa bazı stratejileri düşünebilirler. Örneğin, emekli olması için 5 ayı kalan bir erkek sigortalı düşünelim.

Bu durumda 5 aylık askerlik borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanabilir. Ancak ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapmışsa, emekliliği öne çekemez.

BES İLE İKİNCİ EMEKLİLİK

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gelecekteki emekliliğinizi planlamanız ve ek bir emeklilik geliri oluşturmanız için güçlü bir araçtır. BES ile emeklilik hakkı kazanmak için belirli şartlar bulunur.

Yaş Şartı: BES ile emeklilik hakkı kazanabilmek için 56 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.

Minimum Süre: Ayrıca, BES'te en az 10 yıl boyunca birikim yapmış olmanız gerekmektedir. Bu uzun vadeli yatırım yapmanızı teşvik eder.


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