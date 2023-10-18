Bankaların 32 günlük mevduat faiz oranlarının patlama yapacağı tarih: İşte 300 bin TL’nin günlük, aylık faiz getirisi

Ekonomist Hatice Kolçak, son açıklamasında Türkiye'deki ekonomik durumu ve faiz kararının etkilerini değerlendirdi. İşte Kolçak'ın açıklamalarından önemli başlıklar:
Ekonomist Hatice Kolçak, son açıklamasında Türkiye'deki ekonomik durumu ve faiz kararının etkilerini değerlendirdi. İşte Kolçak'ın açıklamalarından önemli başlıklar:
Kolçak, mevcut dönemin ekonomi açısından olumsuz olduğuna dikkat çekti. Savaşın ve savaşın yarattığı belirsizliklerin Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını ifade etti. Hatice Kolçak, Türkiye'deki borsanın diğer ülkelerin borsalarından farklı bir seyir izlediğine dikkat çekti. Bu durumun arkasında savaşın yanı sıra faiz oranlarının etkili olduğunu belirtti. Faiz oranlarının yükselmesi, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesine neden olabilir.
Türkiye'de şu an itibariyle mevduat faizlerinin yüzde 45 ila yüzde 46 arasında olduğuna dikkat çeken Kolçak, Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı faiz kararı öncesinde faiz oranlarında bir artış beklentisi olduğunu vurguladı. Bu artışın, mevduat sahiplerine daha yüksek kazançlar sağlayabileceğini belirtti.
Borsadaki düşüşün nedenlerinden birinin düşük işlem hacmi ve likidite girişinin azalması olduğuna değinen Kolçak, savaş sonrası yabancı yatırımcıların risk alma iştahının azaldığını belirtti. Bu nedenle borsada temkinli bir seyir olduğunu ifade etti.
Hatice Kolçak'ın açıklamaları, önümüzdeki faiz kararı öncesinde mevduat sahipleri için umut vadeden bir tabloyu işaret ediyor. Eğer Merkez Bankası faiz oranlarını artırırsa, mevduat faiz oranlarının yüzde 50'yi geçebileceği bir döneme girilebilir.
Mevduat sahipleri, faiz oranlarının artmasıyla birlikte daha yüksek kazanç elde etme fırsatına sahip olabilirler. Ancak yatırım kararlarını verirken dikkatli olmaları ve riskleri göz önünde bulundurmaları önemlidir.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı 26 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak. PPK toplantısının sona ermesi ve faiz kararının kamuoyuna duyurulması saat 14:00'te gerçekleşecek.
Hatice Kolçak'ın açıklamalarının ardından bankaların mevduat faiz oranlarını gösteren bir liste sunuyoruz. Bu oranlar, mevduatını yatırmayı düşünen kişiler için bir referans olabilir:
Akbank Vadeli Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye: 309.995 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
Net Kazanç: 9.995 TL
Odeabank Yeni Vadeli Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye: 310.744 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 43,00
Net Kazanç: 10.744 TL
Alternatifbank VOV Hesap
Vade Sonu Net Bakiye: 310.494 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 42,00
Net Kazanç: 10.494 TL
ON ON Plus
Vade Sonu Net Bakiye: 310.244 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 41,00
Net Kazanç: 10.244 TL
Anadolubank Renkli Hesap
Vade Sonu Net Bakiye: 310.244 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 41,00
Net Kazanç: 10.244 TL
DenizBank E-Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye: 310.244 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 41,00
Net Kazanç: 10.244 TL
CEPTETEB Marifetli Hesap
Vade Sonu Net Bakiye: 309.995 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
Net Kazanç: 9.995 TL
Fibabanka Kiraz Hesap
Vade Sonu Net Bakiye: 309.995 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
Net Kazanç: 9.995 TL
ING e-Turuncu Hesap
Vade Sonu Net Bakiye: 309.995 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
Net Kazanç: 9.995 TL
Aktif Bank N Kolay Bono
Vade Sonu Net Bakiye: 309.745 TL
Yıllık Faiz Oranı: % 39,00
Net Kazanç: 9.745 TL
Not: Faiz oranları bankalar arasında değişiklik gösterebilir. Faiz kararı açıklandığında ve faiz oranları güncellendiğinde, yatırımcılar ilgili bankalarla iletişime geçmelidir.