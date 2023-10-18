2024 PASAPORT HARCI ZAMLI! Pasaport fiyatlarına zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli: Bordo, yeşil, gri...

BORDO PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

Bordo pasaport almak için öncelikle Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. 1,2 ve 3. dereceden devlet memurlarının yeşil pasaport alma hakkı bulunuyor. Ayrıca diplomatlar ve milletvekilleri siyah pasaport kullanabiliyor. Devlet hizmetinde çalışmayan her Türk vatandaşının Umuma mahsus olan bordo pasaport alması gerekiyor.