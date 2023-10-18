2000 2004 2008 girişliler yaşadı: SGK ile emeklilik için metodik hesaplama tablosu çıktı

Erken emeklilik sistemi sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kurumun belirlediği prim süreleri ile düşük primle emeklilik fırsatı sunuyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kurumun şartlarına göre belirlenen 10, 12.5 ve 15 yıl gibi prim süreleri emeklilik sürecini hızlandırıyor. Ancak burada bazı kesimlere yaş şartı devreye giriyor. Bazı sigortalılar için prim indirimi de konuşulan konular arasında yer alıyor.

10 YILDA EMEKLİLİK Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.