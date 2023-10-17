ZAMLI HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI 2024! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Sürücü kursu, harç, sınav...

2024 EHLİYET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Ehliyet fiyatlarının 2024 yılında ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde açıklamalara yer verilecektir.