Vera GYO ne zaman halka arz olacak? HALKA ARZ TARİHİ! Vera Konsept kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Vera GYO halka arz tarihleri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Son dönemde yoğun katılım gösterildiği halka arzlara bir yenisi daha ekleniyor. İşte detaylar...

VERA KOSEPT HALKA ARZ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Vera Konsept GYO, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile bu hafta halka arz oluyor. Vera Konsept halka arzı 18-19-20 Ekim tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak. Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 867 milyon TL olacak. Halka arz açıklık oranı 26,83% olacak ve toplamda 55 milyon adet lot dağıtılacak. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin sembolü "(VRGYO)" olacak.

Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere pay tahsisatı şu şekilde yapılacak:

Yurt içi bireysel yatırımcı: 38.500.000 lot (%70)

Yurt içi kurumsal yatırımcı: 11.000.000 lot (%20)

Yurt dışı kurumsal yatırımcı : 5.500.000 lot (%10)