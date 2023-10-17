BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 17 Ekim 2023 Salı Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul yorumlar…

17 Ekim Borsa'da son durum gündem oldu. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,03 puan artışla ve yüzde 0,35 değer kazanarak 7.962,60 puana çıktı. İşte son durum...

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,20 değer kaybıyla 7.934,56 puandan tamamladı.