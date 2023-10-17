Asgari ücret, emekli, memur, özel sektör zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? Netten brüte MAAŞ hesaplama 2023!

MAAŞ BORDROSU NASIL SORGULANIR?
Aşağıda bulunan bağlantıdan e-Devlet sistemine T.C. Kimlik no ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.
Sisteme girdikten sonra e-Hizmetler kısmından ya da arama bölümünden e-Bordro sorgulaması yapabiliyorsunuz. Ardından hizmetin üzerine tıklayarak maaş bordronuzun detaylarını öğrenebilirsiniz.
GENEL MAAŞ HESAPLAMA HAKKINDA
Net maaş ve brüt maaş uygulamaları nedeniyle maaş hesaplaması karışıklıklara neden olabiliyor. Bu yüzden maaş hesaplaması yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Brüt ve net maaş hesaplaması yaparken bazı formüllere başvuruluyor.
Brüt maaş, kısaca çalışanın aylık kazancından kesintiler yapılmadan önceki maaşıdır. En basit haliyle brüt maaş hesaplaması Brüt Maaş = Net Maaş + SGK primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi kullanılarak yapılır.
Örnek verilecek olursa 4.965,45 + 840 + 60 + 126 + 7,56 = 6.000 TL brüt maaş sonucuna ulaşılmaktadır.
Net maaş, brüt maaştan yapılan kesintiler sonucunda ortaya çıkar. Yani net maaş işçinin eline kesinti olmadan geçen paradır.
En basit haliyle net maaş hesaplaması Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) baz alınarak hesaplanır.
6.000 - 7,56 - 126 - 60 – 840 = 4.965,45 TL net maaş sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu formüllerle kolayca hesaplama yapılabilir. Bu araçlar sayesinde detaylı hesaplamalar yapılır ve yapılan girdilere bağlı olarak doğru sonuca ulaşılır. Bu yüzden maaş hesaplama araçları netten brüte brütten nete maaş hesaplamalarında kişiye kolaylık sağlar.
Karışık formüllere ihtiyaç duymadan uzmanpara.milliyet.com.tr maaş hesaplama aracı ile brütten nete ve netten brüte maaş hesaplamasını kolayca yapabilirsiniz. Bunun 'Hesap Parametreleri'ni kendinize uygun doldurunuz. Hesaplama işlemi sonucunda Çalışanın (tam) Aylık Brüt Ücreti, Zorunlu Bireysel Emeklilik Primi (BES), SGK Primi, Damga Vergisi, Gelir Vergisi gibi bilgilere detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz